Chhello Show: ऑस्करला गेलेला 'छेल्लो शो' आज प्रदर्शित! असं काय आहे यात..

Chhello Show : ऑस्करसाठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका असलेला 'छेल्लो शो' (Chhello Show) हा चित्रपट आज 14 ऑक्टोबर रोजी देशभरात रिलीज होणार आहे. नुकतीच या चित्रपटाबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली होती. या चित्रपटातील एका बाल कलाकाराचा म्हणजेच 10 वर्षिय राहुल कोळी याचा काही दिवसांपूर्वीच मृत्यू झाला असल्याने सर्व कलाकारांवर शोकळला पसरली आहे. असे असले तरी दुःखावर मात करून सर्व कलाकार आज चित्रपट प्रदर्शनासाठी सज्ज झाले आहेत.

हा चित्रपट ऑस्कर नामांकन मिळवल्यापासून प्रचंड चर्चेत आला. अनेक चित्रपटांना मागे टाकत ‘छेल्लो शो’ या गुजराती चित्रपटाने हा बहुमान मिळवला. त्यामुळे या चित्रपटात असं काय खास आहे, हे जाणून घेण्याची प्रत्येकालाच उत्सुकता आहे.

तर जाणून घेऊया चित्रपटाविषयी थोकड्यात.. या चित्रपटातून लहान मुलांचं भावविश्व आणि त्यांच्या ध्येयवेडाचे दर्शन घडते. एका नऊ वर्षांच्या मुलाची ही कथा आहे. खेडेगावात राहणारा 'समय' नावाचा एक मुलगा एकदा चित्रपट पाहतो आणि त्याला चित्रपट नेमका बनतो कसा, हे जाणून घेण्याचा ध्यास लागतो. आपणही चित्रपट बनवायचा हे स्वप्न उराशी बाळगून त्यासाठी तो जे कष्ट घेतो, जी प्रयत्नांची पराकाष्टा करतो ती जिद्द या चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे.

या चित्रपटात अगदी कमीत कमी संवाद वापरत केवळ दृश्यांच्या आणि प्रकाशाच्या माध्यमातून ही कथा सादर करण्यात आली आहे. आपलं स्वप्न केवळ आपलं नसतं, तर त्यात इतरांनाही सामील करून घेण्यात एका वेगळाच आनंद असतो, हे त्याच्या प्रत्येक कृतीतून दिसतं. ‘छेल्लो शो’ या गुजराती भाषिक चित्रपट असून 'लास्ट फिल्म शो' (last film show) असे त्यांचे इंग्रजी नामकरण करण्यात आले आहे. लॉकडाऊनमुळे या चित्रपटाला प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यास उशिर झाला. आजवर या चित्रपटाला अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. पान नलिन यांच्या या चित्रपटामध्ये भावेश श्रीमाली, भाविन राबरी, ऋचा मीणा, परेश मेहता आणि दीपेन रावल मुख्य भूमिकेत झळकले आहेत.