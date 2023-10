Nushrratt Bharuccha: इस्त्राइलमध्ये अडकण्याआधी नुसरतचा शेवटचा व्हिडीओ आला समोर

By

Nushrratt Bharuccha Video News: नुसरत भरुचा ही इस्त्राइल - पॅलेस्टाईन युद्धात सापडली. नुसरत या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इस्त्राइलमध्ये अडकली. नुसरतची अचानक ही बातमी दिल्याने तिच्या चाहत्यांना धक्का बसलाय.

नुसरतचा एक व्हिडीओ सोशल मिडियावर व्हायरल झालाय. या व्हिडीओत युद्धात अडकण्यापूर्वी नुसरत आनंदात दिसत आहे. काय आहे या व्हिडीओत? बघूया.

(last video of Nushrratt Bharuccha from Israel)

इस्त्राइलमध्ये अडकण्यापुर्वी नुसरतचा शेवटचा व्हिडीओ व्हायरल

अभिनेत्री इस्रायलमध्ये अडकली आहे आणि अगम्य असल्याची बातमी पसरल्यानंतर, देशातील चित्रपट महोत्सवात उपस्थित असलेले नुसरतचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले.

व्हिडिओंमध्ये, ती तिची अकेली सह-कलाकार, इस्रायली अभिनेत्री त्साही हालेवी हिच्यासोबत दिसत आहे, कारण त्यांच्या चित्रपटाचा इस्रायलमध्ये हैफा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रीमियर झाला.

इस्त्राइलमधील अकेलीच्या प्रीमियरमध्ये नुश्रतला तेरे जैसा यार कहां हे गाणे हलेवी आणि इतरांसोबत गाताना देखील पाहिले जाऊ शकते, तर प्रेक्षकांनी त्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवल्या.

नुसरत भारतात लवकरच येणार

मीडिया रिपोर्टनुसार, नुसरत आता पूर्णपणे सुरक्षित आहे. इस्राइलमधून बाहेर पडण्यासाठी ती विमानतळावर पोहोचली आहे.

अभिनेत्री लवकरच विमानाने इस्राइलमधुन रवाना होणार आहे. आता ही बातमी नुसरतचे कुटुंब, चाहत्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी ठरणार आहे. आता सर्वजण नुसरतच्या सुखरूप मायदेशी परतण्याची वाट पाहत आहेत.

नुसरत इस्राइलमध्ये अडकली

इस्त्राइल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान अभिनेत्री नुसरत भरूचा इस्त्राइलमध्ये अडकली. तिच्या टीममधील एका सदस्याने या वृत्ताला दुजोरा दिला.

माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात नुसरत भरुचा इस्त्राइलमध्ये अडकल्याचे म्हटले आहे. हैफा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होण्यासाठी ती तिथे गेली होती.

नुसरत भरुचाशी शनिवारी दुपारी 12.30 वाजता शेवटचा संपर्क झाला. तिथल्या एका तळघरात ती सुरक्षित होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव अधिक माहिती उघड करता येणार नाही. मात्र त्यानंतर अद्याप तिच्याशी संपर्क झाला नसल्याचे तिच्य टीमचे सांगणे आहे.