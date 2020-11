जेव्हा लता मंगेशकर यांना मारण्यासाठी दिलं गेलं होतं विष, वाचा लतादीदींनी सांगितलेला किस्सा

मुंबई- हिंदी सिनेमाच्या दिग्गज गायिका गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर त्यांच्या सुमधुर आवाजाने अनेक दशकं प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं आहे. त्यांच्या आवाजाचे जगभरात चाहते आहेत. लता मंगेशकर यांच्याबाबतीत ही चर्चा नेहमी ऐकायला मिळते की जेव्हा त्या ३३ वर्षांच्या होत्या तेव्हा कोणीतरी त्यांना विष देऊन मारण्याचा प्रयत्न केला होता. या किस्स्यावर आता गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे. हे ही वाचा: ‘बॉब बिस्वास' मधील हटके लूकमुळे अभिषेक बच्चनला ओळखणं मुश्किल, शूटींगचे फोटो व्हायरल गायिका लता मंगेशकर आता फिल्मी दुनियेपासून खूप लांब राहतात. त्यांनी नुकतीच एका मिडियाला मुलाखत दिली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलंय, ''आम्ही मंगेशकर्स याबाबात बोलणं टाळतो कारण तो आमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यातील खूप वाईट काळ होता. १९६३ साली मला एवढं अशक्त वाटत होतं की मी तीन महिने बेडवरुन उठू शकत नव्हती. माझी अवस्था अशी झाली होती की मी माझ्या पायाने चालु फिरु शकत नव्हती.'' त्यानंतर लतादीदींवर खूप काळ उपचार सुरु होते. त्यांना विचारलं गेलं की डॉक्टरांनी त्यांना अस सांगितलं होतं का की आता तुम्ही कधीच गाऊ शकणार नाहीत? यावर उत्तर देत त्या म्हणाल्या, ''हे साफ खोटं आहे. ही त्यावेळी माझ्याभोवती रचलेली काल्पनिक कहाणी होती. डॉक्टरांनी मला असं काहीही सांगितलं नव्हतं की मी गाऊ शकणार नाही. मला व्यवस्थित करणा-या डॉक्टर आर पी कपूर यांनी म्हटलं होतं की ते मला ठिक करतील आणि हे स्पष्ट करु इच्छिते की त्यावेळी मी माझा आवाज गमवला नव्हता. आम्हाला त्या माणसाविषयी समजलं ज्याने मला विष दिलं होतं मात्र आम्ही काही करु शकलो नाही कारण त्याच्याविरुद्ध आमच्याकडे काही पुरावा नव्हता.'' लतादीदी यातुन ब-या झाल्यानंतर त्यांनी 'कही दीप जले कही दिल' हे पहिलं गाणं गायलं होतं. lata mangeshkar has reveals the truth of behind her slow poisoning incident

