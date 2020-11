LAXMI झाला फुस्स; प्रेक्षकांच्या मिम्सने उडवली अक्षयची खिल्ली

मुंबई - अक्षयच्या लक्ष्मी नावाच्या चित्रपटाची सर्वांनाच उत्सुकता होती. त्याची जाहिरातबाजीही मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली. दिवाळीत होणार मोठा धमाका अशा नावाखाली प्रसिध्दी करण्यात आलेल्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांची निराशा केली आहे. गेल्या महिनाभरापासून फोटो ट्रेलर, गाणी, पोस्टर रिलिज करुन लक्ष वेधून घेणा-या लक्ष्मी चित्रपटानेने प्रत्यक्षात चाहत्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करु शकलेला नाही.

सोमवारी हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला. यानंतर काही तासांनंतर प्रेक्षकांच्या तिखट प्रतिक्रिया सोशल मीडियातून व्हायरल व्हायला सुरुवात झाली. अनेकांनी या चित्रपटावर आपला राग व्यक्त करण्यासाठी मीम्सचा आधार घेतल्याचे दिसून आले आहे. अनेकांनी यावेळी मिर्झापूरच्या कालीन भैयाचे पोस्टर व्हायरल करुन त्यातील संवादाचा प्रभावीपणे वापर केला आहे. चित्रपटाविषयी ज्या उत्साहाने प्रमोशन करण्यात आले प्रत्यक्षात चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याला मिळालेलं रेटिंग हे अतिशय निराशाजनक आहे.

#OneWordReview...#Laxmii: DISAPPOINTING.

Lacks the impact of the original [#Kanchana]... #AkshayKumar in terrific form, but weak screenwriting + forced comedy are downers... Gathers momentum in concluding portions... Expected so much more! #LaxmiiReview pic.twitter.com/nLv0NJ1Sxp

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 9, 2020