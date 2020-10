अक्षयच्या ‘लक्ष्मी बॉम्ब’ मधून होतोय ‘लव्ह जिहाद’ चा प्रचार ?

मुंबई - आपल्याकडे अमुक कुठल्याही एखाद्या कलाकाराचा चित्रपट प्रदर्शित व्हायचा अवकाश त्यापूर्वी वाद घडवून आणण्याला जास्त महत्व देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे चित्रपट न पाहता त्यावर बंदी घालण्याची मागणी प्रेक्षकांकडून करण्यात येते. आता बॉलीवूडचा स्टार अभिनेता याचा लक्षवेधी चित्रपट लक्ष्मी बॉम्ब हा पुढील महिन्यात प्रदर्शित होत आहे. त्यावरुन नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे.

अक्षयच्या चित्रपटातून‘लव्ह जिहाद’चा प्रचार आणि प्रसार होत असल्याचा आरोप सोशल माध्यमांवर सुरु झाला आहे. त्याला मोठ्य़ा प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये अशी मागणी ट्रोलर्सकडून करण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारचा ‘लक्ष्मी बॉम्ब’ चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. त्यावेळी त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. यावरुन कुठलाही वाद होईल याची कल्पना कुणाला नव्हती. आता त्यावरुन वादाला सुरुवात झाली आहे. हा ट्रेलर पाहून काही प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘लक्ष्मी बॉम्ब’ चित्रपटावर बंदी घालावी अशी मागणी काही प्रेक्षक करत आहेत.

#Laxami is a Goddess, Devi and #AkshayKumar is mocking her by his film #LaxmiBomb! Public must boycott it to teach him a lesson, So that he doesn’t do such a big blunder in the future. It’s India not Canada. Yahan Devi Devtaon Ki puja Ki Jati Hai Mazaak Nahi Banaya Jata!

— KRK (@kamaalrkhan) October 12, 2020