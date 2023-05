By

Tina Turner Passed Away: दिग्गज संगीतकार टीना टर्नर यांचे निधन झाले आहे. त्या ८३ वर्षाच्या होत्या. क्वीन ऑफ रॉक 'एन' रोल (the Queen of Rock 'n' Roll) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टीना टर्नर (Tina Turner) यांनी त्यांच्या गाण्याने जगभरातील लोकांना प्रभावित केले होते.

गायक, गीतकार, नृत्यांगना, अभिनेत्री आणि लेखिका अशा विविधांगी क्षेत्रात त्यांनी नाव कमावले. टीना यांचे २४ मे रोजी दीर्घ आजाराने निधन झाले. स्वित्झर्लंडमधील झुरिचजवळील कुसनाच्त येथील घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

त्यांच्या निधनाची माहिती त्यांचे पब्लिसिस्ट बर्नार्ड डोहर्टी यांनी एका निवेदनाद्वारे दिली आहे. याबाबतचे वृत्त People या नियतकालिकाने दिले आहे. त्यांच्या निधनाने हॉलीवुडवरती मोठी शोकळला पसरली आहे.

