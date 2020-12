Lookback 2020: सिने इंडस्ट्रीतील 'या' कलाकारांनी २०२० मध्ये घेतला जगाचा निरोप

मुंबई- २०२० हे वर्ष तसं पाहायला गेलं तर संपूर्ण जगासाठीच वाईट ठरलं. कोरोना व्हायरस सारख्या अचानक आलेल्या महारोगराईमुळे संपूर्ण जगात एकंच हाहाकार उडाला. यामध्ये अनेक निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. सिनेइंडस्ट्रीसाठी तर २०२० वर्ष एकानंतर एक आश्चर्याचे धक्के देणारं ठरलं. या वर्षी अनेक दिग्गज सेलिब्रिटींनी या जगाचा निरोप घेतला आणि चाहत्यांना धक्का दिला. हे ही वाचा: 'अंदाज अपना अपना’चे सिनेमॅटोग्राफर ईश्वर बिदरी यांचं निधन देशात २५ मार्च रोजी कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊन सुरु झालं आणि याच दिवशी दिग्गज अभिनेत्री निम्मी यांचं प्रदीर्घ आजाराने निधन झालं. त्या ८८ वर्षांच्या होत्या. त्यांचं खरं नाव नवाब बानो असं होतं. १९५०-६० च्या दशकातील 'आन', 'बरसात' आणि 'दीदार' सारख्या सिनेमात त्यांनी काम केलं होतं. आपल्या जबरदस्त अभिनयाने केवळ देशातंच नव्हे तर परदेशातंही प्रसिद्ध असलेल्या इरफान खानचं २९ एप्रिल रोजी कॅन्सरमुळे निधन झालं. त्याच्या चाहत्यांसाठी हा खूप मोठा धक्का होता कारण चाहते तो लवकरात लवकत बरा होईल या आशेवर होते. वयाच्या ५४ व्या वर्षी 'पान सिंह तोमर', 'द लंचबॉक्स', 'लाईफ ऑफ पाय' आणि 'द नेमसेक' मधील अभिनयासाठी प्रसिद्ध असलेल्या इरफानने जगाचा निरोप घेतला. अभिनेता इरफान खानच्या निधनाच्या धक्क्क्यातून चाहते सावरत नाही तोच आणखी एक झटका बॉलीवूडमधून आला. इरफानच्या निधनाच्या दुस-याच दिवशी म्हणेज ३० एप्रिल रोजी दिग्गज अभिनेते ऋषी कपूर यांच्या निधनाची बातमी समोर आली. ६७ वर्षांच्या ऋषी कपूर यांच निधन देखील कॅन्सरमुळे झालं. 'बॉबी' सिनेमातून करिअरची सुरुवात करत रोमँटिक हिरो अशी ओळख असलेल्या ऋषी यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये 'मुल्क', 'दो दूनी चार' सारख्या वेगळ्या कॉन्टेट असणा-या सिनेमांमध्ये काम केलं होतं. ऋषीकेश मुखर्जी यांचा सिनेमा 'आनंद'साठी जिंदगी 'कैसी है पहेली' आणि 'कही दूर जब दिन ढल जाए' सारखी गाणी लिहणारे गीतकार योगेश यांच २९ मे रोजी निधन झालं. ते ७७ वर्षांचे होते. 'रजीनीगंधा', 'बातों बातों में' आणि 'चितचोर' सारखे सिनेमातून भारतातील मध्यम वर्गींयांची रोजची कहाणी पडद्यावर आणणारे बासु चॅटर्जी यांनी ४ जून रोजी जगाचा निरोप घेतला. ते ९३ वर्षांचे होते. सिनेइंडस्ट्रीत अनेकवर्ष त्यांचे मित्र असलेल्या योगेश यांच्या निधनाच्या ५ दिवसांनी बासु यांचं निधन झालं. बॉलीवूडच्या 'साजीद वाजीद' या संगीतकारांच्या जोडीला काळाने घाव घालत १ जून रोजी वेगळं केलं. सलमान खानच्या जवळच्या संगीतकारांपैका एक असलेल्या या जोडीमधील वाजिद खान यांचं वयाच्या ४२ व्या वर्षी निधन झालं. वाजिद यांना किडनीचा आणि हृदयविकाराचा त्रास होता. तसंच निधनाच्या एक आठवड्यापूर्वी त्यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आला होता. बॉलीवूडमधून १४ जुनला आणखी एक धक्कादायक बातमी समोर आली. 'एम.एस.धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' फेम सुशांत सिंह राजपुतचा मृतदेह त्याच्या मुंबईतील घरी पंख्याला लटकलेला आढळून आला. सुशांतच्या अचानक आलेल्या मृत्युच्या बातमीने संपूर्ण देश हादरला आणि मानसिक संतुलनावरुन एक मोठा वाद निर्माण झाला. मात्र काही दिवसातंच हा वाद भलतीकडेच पोहोचला आणि मग बॉलीवूडमधील घराणेशाही, बॉलीवूड ड्रग्स प्रकरण याकडे मुद्दा भरकटला. सीबीआयसोबत अनेक तपास यंत्रणांनी त्याच्या मृत्युचं कारण शोधण्याचे प्रयत्न केले. याचदरम्यान सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीवर त्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आणि त्याच्या संपत्तीत फेरफार करण्याचा आरोप लावला गेला. यासोबतंच तिला ड्रग्स प्रकरणामुळे देखील तुरुंगवास भोगावा लागला. बॉलीवूडमध्ये २००० पेक्षा जास्त गाण्यांची कोरिओग्राफी करणा-या सरोज खान यांनी ३ जुलै रोजी अखेरचा श्वास घेतला. त्या ७१ वर्षांच्या होत्या. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यु झाला. बॉलीवूडमध्ये 'मास्टरजी' अशी ओळख असलेल्या सरोज खान यांनी 'धक धक' आणि 'एक दो तीन' सारख्या गाण्यांची कोरिओग्राफी केली होती. यानंतर कॉमेडी भूमिकांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जगदीप यांनी ९ जुलैला या जगाचा निरोप घेतला. ते ८१ वर्षांचे होते. आज देखील लोक 'शोले'मधील त्यांच्या सुरमा भोपाली भूमिकेला विसरु शकत नाहीत. त्यांचं खर नाव सैय्यद इस्तियाक अहमद जाफरी असं होतं. ३१ जुलै रोजी आणखी एका बातमीने मराठी सिनेसृष्टी हादरली. 'खुलता कळी खुलेना' मालिकेतून घराघरांत पोहोचलेली अभिनेत्री मयुरी देशमुख हिचा पती अभिनेता आशुतोष भाकरे याने आत्महत्या केली. आशुतोषने राहत्या घरी गळफास घेतला होता. अनेक दिवसांपासून तो नैराश्यात होता आणि त्याने हे पाऊल उचलू नये यासाठी उपचार सुरु असल्याचं नंतर मयुरी देशमुखने स्पष्ट केलं होतं. चार वर्षांपूर्वीच म्हणजे २० जानेवारी २०१६ रोजी दोघं विवाहबंधनात अडकले होते. बॉलीवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि मराठमोळा अभिनेता निशिकांत कामत यांच १७ ऑगस्ट रोजी हैद्राबादमधील हॉस्पिटलमध्ये निधन झालं. ते ५० वर्षांचे होते. गेल्या अनेक काळापासून ते किडनीच्या आजाराने ग्रस्त होते. 'लय भारी', 'दृश्यम' सिनेमांच दिग्दर्शन आणि 'रॉकी हँडसम'मधील त्यांचा व्हिलन आजही प्रेक्षकांच्या चांगल्या लक्षात आहे. मराठीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आशालता वागबावकर यांनी २२ सप्टेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. त्या ७९ वर्षांच्या होत्या. 'आई माझी काळुबाई' मालिकेच्या शूटींगसाठी त्या साता-यात आल्या असताना त्यांना त्याच ठिकाणी कोरोनाची लागण झाली. त्यांच्यावर उपचार सुरु असतानाच त्यांचं निधन झालं. सिने जगतातील प्रसिद्ध पार्श्वगायक एसपी बालासुब्रमण्यम यांना देखील यावर्षात गमावलं. २५ सप्टेंबर रोजी चेन्नईमधील एका हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा कोविड-१९नंतर निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे निधन झालं. 'एसपीबी' या टोपण नावाने ओळखले जाणारे बालासुब्रमण्यम ७४ वर्षांचे होते. पाच दशकांच्या मोठ्या सिने कारकिर्दीत त्यांनी १६ भाषांमध्ये एकापेक्षा एक गाणी गायली. भाषा, राज्य आणि देश यांची सीमा पार करत प्रसिद्धीच्या बाबतीत सगळ्यांना मागे टाकणारे कलाकार सौमित्र चॅटर्जी यांचं १५ नोव्हेंबर रोजी निधन झालं. कोविड-१९ नंतर निर्माण झालेल्या त्रासामुळे कोलकाता येथील हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. अभिनयासोबतंच एक उत्तम लेखक आणि समीक्षक म्हणून त्यांनी त्यांची ओळख निर्माण केली होती. शेवटपर्यंत ते सिनेमासाठी योगदान देत राहिले.

