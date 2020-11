शूर्पनखेची लक्ष्मणला शिवी, भगवान शंकर, कालीमातेला ढकलायला लावली गाडी

मुंबई -ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणा-या चित्रपट आणि मालिका यांच्यावर सेन्सॉरचे बंधन घालण्याचे प्रयत्न सुरु असताना त्यावरुन वाद झडताना दिसत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सर्जनशीलता यावर मर्यादा येत असल्याचे काहींनी म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत गेल्या काही दिवसांपासून प्रदर्शित झालेल्या चित्रपट आणि मालिकांना ट्रोल केले जात आहे. त्यातून भावना दुखावल्या गेल्याचे नेटक-यांचे म्हणणे आहे. सध्या लुडो चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनुराग बसु यांना ट्रोल केले गेले आहे.

लुडो चित्रपटात दाखविण्यात आलेल्या काही प्रसंगातून हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे नेटक-यांनी म्हटले आहे.साधारण मागील दोन आठवड्यांपूर्वी लुडो चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे. त्यातील काही प्रसंगात हिंदू देवदेवतांचा अपमान झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. त्यावरुन नेटक-यांनी बसु यांना धारेवर धरले आहे. ज्याप्रमाणे राजकुमार हिरानी यांनी पीके तयार केला होता तसे अनुराग बसु यांनी लुडो तयार केल्याची टीका निर्माते आणि दिग्दर्शक यांच्यावर करण्यात आली आहे.

लुडो मधील एका दृष्यात अभिनेता राजकुमार राव याने शूर्पणखेची भूमिका केली आहे. ते पात्र रंगवत असताना एका सहकलाकाराच्या हातातली तलवार त्याच्या नाकाला लागून नाकातून रक्त आल्याचे दाखविण्यात आले आहे. त्यावेळी स्टेजवरच शूर्पनखा लक्ष्मणला रागाच्या भरात शिव्या देत असल्याचे दृश्य चित्रित करण्यात आले आहे.

there are three clips in new movie Ludo on Netflix, Directed by Anurag Basu did same thing as in PK.

to beat up Ram, Shiv and Kali characters

Misrepresenting scriptures in last scene.#Hinduphobic_AnuragBasu@Ramesh_hjs @baliga_2012 @_dharam_vir @Av_ADH @Gp_hjs pic.twitter.com/SqPhfR3JTG