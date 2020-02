Birthday Special : व्हॅलेंटाइन डेला जन्मली मधुबाला पण...

मुंबई : मधुबाला हे नाव घेतले तर कोणालाही या अभिनेत्रीबद्दल शब्दात सांगायची आवश्यकता नाही. कारण या अभिनेत्रीचे अभिनय क्षेत्रात खुप मोठे योगदान आहे. आज मधुबालाचा वाढदिवस आहे. तसेच, व्हॅलेंटाइन डे देखील आहे. या दिवशीच तिचा जन्म झाला होता. आज आपण तिच्या जीवनातील अनेक बाबी जाणून घेऊयात...

प्रत्येकाच्याच आयुष्यात चढ-उतार असतात. अशी एकही व्यक्ती नसेल जिच्या आयुष्यात फक्त दुःख आलं किंवा फक्त सुख आलं. पण मधुबाला यांच्यासोबत असं काही झालं की त्यांना ते सहन करता आलं नाही.

मधुबालाच्या वाढदिवसानिमित्त आज आम्ही तुम्हाला त्यांच्या आयुष्याशी निगडीत अशा काही सांगणार आहोत ज्या कदाचित तुम्ही याआधी वाचल्या नसतील. मधुबाला यांचं मूळ नाव मुमताज बेगम देहलवी असं होतं. १४ फेब्रुवारी १९३३ मध्ये दिल्लीत त्यांचा जन्म झाला.

Remembering MADHUBALA on birth anniversary.

The iconic, eternal beauty of Indian Cinema would’ve been 85 today.#Madhubala pic.twitter.com/F5R2JjGTAG

— Film History Pics (@FilmHistoryPic) February 14, 2018