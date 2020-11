'माझ्या वेबसीरीजचं नाव तुमच्या चित्रपटाला देऊ नका': करण जोहरची कॉपी 

मुंबई - बॉलीवूडमध्ये कधी कशाची चोरी होईल हे सांगता येत नाही. यापूर्वी अनेकांनी आपल्या स्क्रिप्टची चोरी झाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. त्यामध्ये काही दिग्गजांची नावे आली आहेत. आता असेच एक नवे प्रकरण समोर आले आहे. त्यात बॉलीवूडमधील प्रख्यात दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांनी सध्याचा आघाडीचा दिग्दर्शक करण जोहर आणि अपूर्व मेहतावर आपल्या वेबसीरीजचे नाव चोरल्याचा आरोप केला आहे.

भांडारकर यांनी सोशल मीडियावर याविषयी अधिक माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे करण जोहर यांना आपण या चित्रपटाबद्दल सांगितले होते. त्यांनी त्यांच्या चित्रपटाला मी दिलेलं नाव देणार असल्याचे सांगितले. यावर भांडारकर यांनी जोहर आणि मेहता यांना ते नाव न देण्याविषयी विनंती केली आहे. बॉलीवूडमधील कलावंतांच्या पत्नींवर आधारित चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत.

‘Fabulous Lives of Bollywood Wives’ या सीरिजचा पहिला सीजन २७ नोव्हेंबरला नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होत आहे. या सीरिजमध्ये सीमा खान, महिप कपूर, भावना पांडे आणि नीलम कोठारी यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. या वेबसीरीजचे नाव ‘बॉलिवूड वाइव्ज’ असं आहे. त्याचवेळी करण जोहर आणि अपूर्व मेहता यांनी ‘Fabulous Lives of Bollywood Wives’ या सीरिजविषयी सांगितले.

Dear @karanjohar U & @apoorvamehta18 had asked me 4 the title #BollywoodWives for web,which I refused,as my project is underway. It is Morally & ethically wrong u to tweak it to #TheFabulousLivesofBollywoodWives. Pls do not dent my project. I humbly request u to change the title.

