Aai Kuthe Kay Karte: दुसरं लग्न आणि जीवाची घालमेल.. मधुराणीने शेयर केला अरुंधती- आशुतोषचा 'तो' व्हिडिओ..

Aai Kuthe Kay Karte: 'आई कुठे काय करते' मालिका बरीच चर्चेत आहे. कारण अखेर अरुंधतीचं आशुतोष सोबत लग्न होऊन ती संसाराला लागली आहे. पण ही दिव्य तिच्यासाठी सोपं नव्हतं.

या लग्नात तिच्या पहिल्या नवऱ्याने अनेक विघ्न आणली. तिला शक्य त्या प्रकारे त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. आता ती या सगळ्या त्रासातून सुटून आपल्या नव्या घरी गेली आहे. तिचा हा संसार प्रेक्षकांनाही बराच भावला आहे.

सुरवातीला तिचे दुसरे लग्न प्रेक्षकांनाही मान्य नव्हते पण आता अरुंधतीने केलं टेच बरोबर होतं असा पाठिंबा प्रेक्षकांकडून मिळत आहे. आता तिचा नवा संसार, बदललेला लुक, पुन्हा गळ्यात आलेलं मंगळसूत्र हे याची खूप प्रशंसा होत आहे.

आता आशुतोष आणि अरुंधतीचा संसार फुलतानाचे जे एपिसोड दाखवले जात आहेत त्याचा आनंदही प्रेक्षकवर्ग घेत आहे. नुकताच या मालिकेचा एक व्हिडीओ अरुंधती साकारणाऱ्या अभिनेत्री मधुराणी प्रभूलकरने शेयर केला आहे.

रील व्हायरल झाली आहे.

रील व्हायरल झाली आहे.

ज्यात अरुंधतीच्या खांद्यावर साधा हात ठेवून फोटो काढताना सुद्धा आशुतोष घामाघुम झालेला दिसत आहे. चला नक्की काय आहे त्या व्हीडिओ रीलमध्ये ते जाणून घेऊया.

आजवर आपण अरुंधवर होणारा अन्याय पाहिला पण आता तिच्या आणि आशुतोषच्या नात्यातील हळुवार बहरणारी वेल आपल्याला पाहायला मिळेल. दोघेही एका विशिष्ट वयाच्या पुढे असल्याने आपले प्रेम व्यक्त करताना, एकत्र राहताना ते प्रचंड लाजत आहेत. या भावना टीव्ही वर पाहायला प्रेक्षकांनाही आवडत आहेत.

नुकतच अरुंधती हे पात्र साकारणाऱ्या अभिनेत्री मधुराणी प्रभूलकरने एक विडिओ शेयर केला आहे. यामध्ये आशुतोष आणि अरुंधतीमध्ये हळुवारपणे फुलणाऱ्या प्रेमाची झलक पाहायला मिळत आहे.

आशुतोष आजवर घरात एकटाच राहिलेला असतो. त्याचे अरुंधती वर प्रेम असल्याने तो तीच वाट पाहत उभे आयुष्य घालवतो. आणि वयाच्या मध्यावर त्याला अरुंधती भेटते. ते लग्न लागतात आणि आता ते एकत्र राहू लागले आहेत. आशुतोष साठी ही भावना खूप महत्वाची आणि कुतुहलाची आहे.

या व्हिडिओमध्ये दिसते की अरुंधती सकाळी उठून, आंघोळ आवरून ओले केस बांधून देवपूजा करत असते. एखाद्या नव वधू प्रमाणे ती गोड दिसत असते तर आशुतोष अरुंधतीला चोरून पाहत असतो. तिला पाहण्याची त्याची उत्सुकता उत्तम पद्धतीने पंढवली आहे.

शिवाय या व्हिडिओला 'कधी तो रिमझिम झरणारी बरसात..' हे सुंदर गाणेही जोडले आहे. हा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे.