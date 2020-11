 'धंदे में कोई किसका भाई नही, कोई किसका बेटा नही' ; परिंदा चित्रपट आठवतोय?

मुंबई - बॉलीवूडमधले असे काही चित्रपट आहेत जे केव्हाही आणि कितीही वेळा पाहिले तरी एव्हरग्रीन वाटतात. त्या चित्रपटांबद्दलच्या कित्येक आठवणी रसिक, अभ्यासक यांच्या मनावर कोरलेल्या असतात.

परिंदा हा चित्रपट त्यापैकी एक. ज्याने बॉलीवूडमध्ये आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं. त्या चित्रपटाला नुकतीच 31 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्याविषयीच्या आठवणींबद्दल बॉलीवूडची धकधक गर्ल माधुरीने व्टिट केलं आहे.

#31YearsOfParinda

Playing 'Paro' in #Parinda was a thrilling experience. The tagline of the film rightly justifies it "The Most Powerful Film Ever Made". I also did a death scene for the first time. Wonderful memories with the amazing cast & crew makes this one very special pic.twitter.com/BMKeGkK4Ve

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) November 3, 2020