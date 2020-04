'या' व्यक्तीसोबत लिव इन रिलेशनशिपमध्ये होती महाभारतातील द्रौपदी, वयाने १३ वर्ष होता लहान

मुंबई- कोरोना व्हायरसमुळे सध्या संपूर्ण सिनेइंडस्ट्रीची शूटींग बंद आहे..मालिका, सिनेमा सगळ्यांचीच शूटींग बंद ठेवण्यात आली आहे..याचदरम्यान प्रेक्षकांच्या मागणीनुसार रामायण आणि महाभारत सारख्या पौराणिक मालिकांना पुन्हा एकदा प्रसारित केलं जातं आहे..यातंच महाभारत मालिकेला प्रेक्षकांची जास्त पसंती मिळतेय..महाभारतमध्ये द्रौपदीची भूमिका साकारणा-या अभिनेत्री रुपा गांगुलीचं खरं आयुष्य खुपंच गुंतागुंतीचं होतं..त्यांनी सिनेमा असो वा टीव्ही, गायन क्षेत्र असो वा अभिनय प्रत्येक क्षेत्रात त्यांना प्रसिद्धी मिळाली मात्र त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात त्यांना बराच संघर्ष करावा लागला होता.. हे ही वाचा: रितेश देशमुखने सलमान खानवर बनवला मजेशीर व्हिडिओ, हसून हसून व्हाल लोटपोट.. अभिनेत्री रुपा गांगुलीचं वैयक्तिक आयुष्य फारसं चांगलं नव्हतं..१९९२मध्ये तिने ध्रुबो मुखर्जीसोबत लग्न केलं..पहिले तर सगळं काही व्यवस्थित चालु होतं आणि दोघांना एक मुलगा देखील झाला..मात्र मुलगा झाल्याच्या काही दिवसांनंतर दोघांमध्ये मतभेद सुरु झाले.लग्नाच्या १४ वर्षानंतर ते २००७मध्ये वेगळे झाले..आणि मग जानेवारी २००९मध्ये त्यांनी अधिकृतरित्या घटस्फोट घेतला..रिऍलिटी शो सच का सामना मध्ये तिने लग्नानंतर अभिनय क्षेत्राला रामराम ठोकून पतीसोबत कोलकातामध्ये शिफ्ट झाल्याची कबुली दिली होती..मात्र तिला दररोजच्या खर्चासाठी पैसे दिले जात नव्हते..याकारणामुळे तिने दररोच्या भांडणापासून मुक्त होण्यासाठी तीन वेळा आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता..पहिले तिचा मुलगा आकाशच्या जन्माआधी आणि दोनदा त्याच्या जन्मानंतर..तिने सांगितलं होतं की तीने खुप सा-या झोपेच्या गोळ्या खाल्ल्या होत्या पण दरवेळी ती यातून वाचली.. पती पासून वेगळं झाल्यानंतर ती तिच्यापेक्षा १३ वर्षांनी लहान असलेल्या बॉयफ्रेंड गायक दिब्येंदुसोबत मुंबईमधील फ्लॅटवर राहत होती..पुढे जाऊन ती दिब्येंदूपासूनही वेगळी झाली..मात्र जेव्हा ती दिब्येंदुसोबत राहत होती तेव्हा पती धुब्रोसोबत तिचा घटस्फोट झाला नव्हता..२००९ मधील रिऍलिटी शो सच का सामनामध्ये तिने आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील या गोष्टींचा खुलासा केला होता.. एका मुलाखतीत रुपाने म्हटलं होतं की तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील दुःखामुळे ती पूर्णपणे तुटून गेली होती...आणि दिब्येंदुने तिच्या आयुष्याला नवी दिशा दिली..इतकंच नाही तर रुपाने हे देखील कबुल केलं होतं की ती चेन स्मोकर होती.... mahabharat draupadi roopa ganguly was in live in relationship with 13 years younger

