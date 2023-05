Namrata Sambherao Video: बाळा तुझी आई शुर नाही... मुलाच्या आठवणीत नम्रता झाली व्याकुळ

Namrata Sambherao Shared Cute Video of Her Son News: नम्रता संभेराव ही सध्या कुर्रर्रर्र नाटकाच्या प्रयोगानिमित्त परदेश दौऱ्यावर गेली आहे. नम्रता संभेराव परदेश दौऱ्यावर गेली असली तरी ती मुलाच्या आठवणीत व्याकुळ झाली आहे. नम्रताने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेयर केलाय. या व्हिडिओत तिचा मुलगा रुद्राज दिसतोय. रुद्राज एक खास गाणं गातोय ज्यामुळे नम्रता व्याकुळ झाली आहे.

(maharashtrachi hasyajatra fame namrata sambherao gets emotional by the memory of his child)

हा व्हिडिओ शेयर करत नम्रता लिहिते.. "एकटी एकटी घाबरलीस ना वाटलंच होत आई.. म्हणूनच तर सोडून तुला लांब गेलो नाही.. हे गाणं जेव्हा जेव्हा ऐकते तेव्हा तेव्हा डोळे पाणवतात लवकरच परत येतेय कधी एकदा तुला घट्ट मिठी मारतेय असं झालंय कारण मी खरंच शूर नाही हे मी इतकं लांब आल्यावर माझ्या लक्षात आलंय कारण क्षणोक्षणी तुझी आठवण आली पण आता मला खात्री आहे माझा सगळा भित्रेपणा छूमंतर होणार कारण लवकरच मी माझ्या शूर बाळाला भेटणार आहे." अशी पोस्ट करत नम्रता मुलाच्या आठवणीत भावुक झालीय.