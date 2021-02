'मी खरंच वाईट माणूस नाही'; शर्मिष्ठाच्या पोस्टनंतर मंदार देवस्थळींचा जाहीर माफीनामा

अभिनेत्री शर्मिष्ठा राऊतने पैसे थकविल्याचा आरोप केल्यानंतर निर्माते मंदार देवस्थळी यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहित त्यांची बाजू मांडली आहे. 'मी सुद्धा अत्यंत आर्थिक बिकट परिस्थितीमधून जातोय. त्यामुळे माझी पैसे देण्याची खरंच परिस्थिती नाही', असं म्हणत त्यांनी जाहीर माफी मागितली आहे. मंदार देवस्थळींनी सर्व कलाकार व तंत्रज्ञांचे पैसे थकविले, असा आरोप करत शर्मिष्ठाने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिली होती. मंदार देवस्थळींचं स्पष्टीकरण-

'नमस्कार, मी अगदी मनापासून तुम्हा सगळ्यांशी बोलतोय. मला पूर्ण जाणीव आहे की प्रत्येकालाच पैशांची गरज आहे. माझ्याकडून तुम्हा सगळ्यांचं पेमेंट थकलं आहे. तुमचं म्हणणं योग्यच आहे, तुम्ही तुमच्या जागी बरोबरच आहात. पण मी सुद्धा अत्यंत आर्थिक बिकट परिस्थितीमधून जात आहे. माझा खूप तोटा झाला आहे. त्यामुळे आता पैसे देण्याची माझी खरंच परिस्थिती नाही. पण मी तुमच्या सगळ्यांचे सगळे पैसे देईन अगदी टॅक्ससकट. फक्त मला थोडा वेळ हवा आहे. कोणाचेच पैसे बुडवायचे माझ्या मनात नाही. तशी माझी इच्छा ही नाही, पण आता माझ्यावरसुद्धा आर्थिक संकट कोसळलंय. मी खरंच वाईट माणूस नाही. माझी परिस्थिती वाईट आहे. मी यातून मार्ग काढायचा प्रयत्न करतोय. देवाच्या कृपेने लवकरच परिस्थिती बदलावी इतकीच मनापासून इच्छा आहे आणि देवाकडे प्रार्थना. आत्तापर्यंत जो काही तुम्ही सपोर्ट केलात त्याबद्दल मी कायम तुमचा ऋणी आहे आणि माझ्यामुळे जो काही त्रास सहन करावा लागतोय तुम्हाला त्याबद्दल मनापासून माफी मागतो,' अशी पोस्ट त्यांनी लिहिली आहे. चॅनलचा उत्तम सपोर्ट असूनही निर्माते कामाचा योग्य तो मोबदला देत नाही. अनेक कारणं वारंवार मिळतात. कलर्स मराठीने आम्हा कलाकारांना, तंत्रज्ञानांना वेळोवेळी पैसे मिळवून देण्यासाठी मदत केली. परंतु आमच्या निर्मात्याने कोणालाही पैसे दिले नाही, असे आरोप शर्मिष्ठाने केले. मंदार देवस्थळी यांनी 'आभाळमाया', 'वादळवाट', 'अवघाची संसार', 'होणार सून मी या घरची', 'फुलपाखरू' यांसारख्या अनेक गाजलेल्या मालिकांची निर्मिती केली.

Web Title: mandar devsthali said sorry to actress sharmishtha raut for not giving money