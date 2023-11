भारतात अशा अनेक गोष्टी, घटना घडल्या आहेत ज्यांची मुळाशी गेलं तर नवनवीन माहिती सापडते. भारतातील काही रहस्यांचा उलगडा अजुनपर्यंत झाला नाही. अशा अनेक अज्ञात रहस्यांचा शोध घेणारा नवीन शो लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

बॉलिवूडमधील सुप्रसिद्ध अभिनेता आणि सूत्रसंचालक मनीष पॉल हा शो भेटीला आणत असुन त्याची अनेकांना उत्सुकता आहे. जाणुन घ्या सविस्तर.

(manish paul new show history hunter will be telecast on discovery plus)

वॉर्नर ब्रदर्स व डिस्कव्हरी प्लस यांच्या माध्यमातुन 20 नोव्हेंबर रोजी डिस्कव्हरी चॅनल आणि डिस्कव्हरी+ वर ‘हिस्टरी हंटर’ हा नवीन शो सुरु होतोय. या शोमध्ये भारतातील प्रमुख रहस्य आणि अज्ञात कहाणींचा शोध घेण्यात येणार आहे

प्रसिद्ध अभिनेता आणि होस्ट मनीष पॉल या आठ भागांच्या डॉक्युसिरीजमध्ये देशभरातील अज्ञात उल्लेखनीय ऐतिहासिक प्रश्नांचा आणि रहस्यांचा उलगडा करणार आहे.

‘हिस्टरी हंटर’ ह्या आठ भागांच्या मालिकेमध्ये नालंदा विद्यापीठ, गोवळकोंडा किल्ला, महाबलीपूरम, तमिळ नाडूतील बृहदीश्वरा मंदीर, लखपत शहर आणि सरस्वती नदी ह्या ऐतिहासिक बाबींवर प्रकाश टाकला जाईल.

दुस-या नानासाहेब पेशव्यांचे नाहीसे होणे आणि टिपू सुलतानने सेनेसाठी सर्वात पहिल्यांदा रॉकेट्स तयार केले होते का, याबाबत देखील या शोमध्ये शोध घेतला जाईल

प्रसिद्ध सरस्वती नदी ही केवळ दंतकथा आहे का वस्तुस्थिती आहे हे शोधण्यापर्यंत आणि लक्षाधीशांचे शहर असलेले लखपत शहर कसे उजाड बनले हे शोधण्यापर्यंत ‘हिस्टरी हंटरमध्ये’ आजवर उत्तरे न मिळालेल्या प्रश्नांमागचे गूढ उलगडण्यापर्यंत दर्शकांना खिळवून ठेवले जाईल.

‘हिस्टरी हंटर’ डिस्कव्हरी चॅनलवर 20 नोव्हेंबर रोजी रात्री 9 वाजता टेलिकास्ट होईल. हा शो डिस्कव्हरी+ वरसुद्धा उपलब्ध असेल. ऐतिहासीक घटनांची मागोवा घेणाऱ्या आणि त्यांचा अभ्यास करणाऱ्या लोकांसाठी हिस्टरी हंटर हा शो एक पर्वणी असणार असेल यात शंका नाही.