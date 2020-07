गँगस्टर विकास दुबेवर येणार वेब सिरीज, 'या' दिग्दर्शकाने सिरीजच्या नावाचीही केली घोषणा

मुंबई- एखादी मोठी घटना घडली की त्यावर सिनेमा होणार हे ठरलेलंच असतं. असंच काहीसं घडलंय ते गँगस्टर विकास दुबेच्या बाबतीत. दिग्दर्शक मनीष वात्सल्य आता उत्तर प्रदेशचा कुख्यात गुंड विकास दुबेवर वेबसिरिज बनवण्याच्या तयारीत आहे. मनीष यांनी एका मुलाखतीत याबाबतचा खुलासा केला आहे. त्यामुळे या वेबसिरीजविषयी आणखी काही गोष्टी जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे. हे ही वाचा: सुशांत आत्महत्याप्रकरणात मुंबई पोलिसांनी आदित्य चोप्राची केली ४ तास चौकशी 'जीना है तो ठोक डाल', 'स्कॉटलँड' सारख्या सिनेमांचं दिग्दर्शक केलेल्या मनीष वात्सल्य यांनी गँगस्टर विकास दुबेवर वेबसिरीज बनवण्याती तयारी सुरु केली आहे. या वेबसिरीजमध्ये मुख्य भूमिकेत कोण असेल किंवा ही वेबसिरीज कधी आणि कुठे रिलीज केली जाईल हे अजुन निश्चित करण्यात आलेलं नाही. मात्र या सिरीजचं नाव 'हनक' असं ठेवण्यात आलं आहे. तसंच याची कथा मृदुल कपिल आणि सुबोध पांडे यांनी लिहिली आहे. मनीष यांनी सांगितलं की, 'मी विकास दुबेला पहिल्यांदा टीव्हीवर पाहिलं आणि त्याच्याविषयी माहिती गोळा करायला लागलो. त्यानंतर मला निर्मात्यांचे फोन यायला लागले. खरंतर त्यांना कोणीतरी माझं नाव सुचवलं होतं. मात्र मी त्यांना विचारलं की तुम्हाला तुमच्या सिरीजमध्ये काय दाखवायचं आहे? कारण विकास दुबे तर एक गुन्हेगार आहे. मी त्यांना म्हटलं की त्याने पोलिसांची हत्या केली आहे. तो माझ्या आणी देशाच्या दृष्टीने मोठा गुन्हेगार आहे. आपण त्याचे गुण दाखवू शकत नाही. तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की तो त्यांच्या कथेचा व्हिलन असेल. त्यानंतर मी होकार दिला.' विकासने सांगितलं की, विकास दुबेच्या भूमिकेसाठी अजुनतरी कोणत्याही अभिनेत्याची निवड केलेली नाही. मात्र यासाठी ते प्रसिद्ध अभिनेत्याला घेणार असल्याचं कळतंय. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की ही सिरीज कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर रिलीज केली जाणार याबाबत अजुनही कोणाशीच करार केलेला नाही. यावर बोलणी सुरु आहे. या सिरीजचं दिग्दर्शन स्वतः मनीष करणार असून निर्मिती करण्यासाठी आदित्य कश्यप आणि अवधेश तिवारी ही दोन नावं समोर येत आहेत. याचं शूटींग ऑक्टोबरमध्ये सुरु करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. विकास दुबे उत्तर प्रदेशातील कानपूरमधील कुख्यात गुन्हेगार होता. काही दिवसांपूर्वीच पोलिसांनी त्याला एन्काऊंटवरमध्ये ठार केलं. त्याने आठ पोलिसांची हत्या केली होती. याव्यतिरिक्त त्याच्यावर १९९० पासून २०२० सालापर्यंत ६० पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल होते. manish vatsalya going to make a web series called hanak on gangster vikas dubey

