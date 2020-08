मनोज वाजपेयी आणि अनुभव सिन्हा तब्बल २५ वर्षांनंतर येणार एकत्र, सिनेमाबाबत चाहत्यांची उत्सुकता वाढली

मुंबई- अभिनेता मनोज वायजपेयी याने त्याच्या चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. दिग्दर्शक अनुभव सिन्हांचे सिनेमे ज्यांना आवडतात त्यांच्यासाठी तर ही डबल खुशखबर असल्यासारखी आहे. मनोज वाजपेयी यांनी ट्विट करुन नुकतीच घोषणा केली आहे की अनुभव सिन्हांसोबत ते तब्बल २५ वर्षांनंतर काम करणार आहेत.

अभिनेता मनोज वाजपेयी याबाबत सांगताना खूप उत्साही आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटलंय, '२५ वर्षांनंतर एका मित्रासोबत खूपंच उत्साहपूर्ण काम. ज्यांना मी थिएटरच्या दिवसांपासून ओळखतो. बस आणखी थोडे दिवस प्रतीक्षा.' या ट्विटमध्ये मनोज वाजपेयी यांनी दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांना टॅग केलं आहे.

And a very exciting collaboration after 25 years with a friend whom I know right from my theatre days @anubhavsinha बस थोड़ा इंतेज़ार !! pic.twitter.com/GDU2opBxsh

— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) August 28, 2020