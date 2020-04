बर्थडे स्पेशल: सतत नकार मिळाल्यानंतर आत्महत्या करणार होता मनोज वायपेयी, संघर्षाच्या काळात पत्नीनेही सोडली साथ

मुंबई- बॉलीवूड इंडस्ट्रीमध्ये असे काही कलाकार आहेत ज्यांना अभिनयातले खरे हिरो मानलं जातं.. ते ज्या सिनेमात असतील त्या सिनेमात त्यांचा उत्तम अभिनय पाहायला मिळणार याची त्यांच्या चाहत्यांना खात्री असते..आजच्या काळात प्रेक्षक देखील मोठ्या नावाजलेल्या कलाकारांपेक्षा चांगली कथा आणि चांगला अभिनय यालाच जास्त पसंत करतात.. यातलंच एक नाव म्हणजे अभिनेता मनोज वाजपेयी.. हे ही वाचा: कोरिओग्राफर मयुर वैद्यने गुरु पं. बिरजु महाराज यांना 'थुँग थुँगा' गाण्यावर वाहिलं नृत्यपुष्प..पहा व्हिडिओ मनोज वायपेयीचा जन्म २३ एप्रिल १९६९मध्ये बिहारमधील नरकटियागंजमध्ये झाला होता..त्याने त्याचं शालेय शिक्षण बेतिया जिल्ह्यातील राजा हायस्कुलमध्ये पूर्ण केलं..त्यानंतर तो सत्यवती कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होता..आणि मग पदवीधर शिक्षण घेण्यासाठी दिल्ली विश्वविद्यालयच्या रामजस कॉलेजमध्ये आला..चार वेळा 'नॅशनल स्कुल ऑफ ड्रामा'मधून नाकारलं गेल्यानंतर मनोज वायपेयी आत्महत्या करणार होता तेव्हा त्याला रघुवीर यादवने बैरी जॉनच्या अभिनय वर्कशॉप करण्याचा सल्ला दिला.. मनोज वाजपेयीच्या पत्नीचं नाव नेहा वाजपेयी आहे..नेहा देखील मनोज सारखीच बॉलीवूड इंडस्ट्रीशी संबंधित होती..नेहाचं खरं नाव शबाना रजा आहे..बॉलीवूड सिनेमांमध्ये आल्यानंतर तिने तिचं नाव बदललं होतं..नेहाने तिचं बॉलीवूड पदार्पण बॉबी देओलच्या करीब या सिनेमातून केलं होतं..मनोजने त्याच्या संघर्षाच्या काळात दिल्लीतील एका मुलीशी लग्न केलं होतं..मात्र दोघांचं हे लग्न फार काळ टिकू शकलं नाही..दोघंही लग्नाच्या दुस-या महिन्यांतच एकमेकांपासून वेगळं राहत असल्याच्या चर्चा होत्या.. मनोजचा संघर्ष काळ हे कारण त्यांच्या वेगळं होण्याचं कारण मानलं जातं.. नेहा आणि मनोज यांची पहिली भेट 'करीब' या सिनेमादरम्यान झाली होती..नेहाचा करीब हा सिनेमा आणि मनोजचा सत्या हा सिनेमा एकत्र रिलीज झाला होता..मनोजने त्याच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात दुरदर्शनवरील 'स्वाभिमान' या कार्यक्रमापासून केली होती..मनोजला सिनेमात पहिला ब्रेक दिला तो शेखर कपूर यांनी.. १९९४ मध्ये शेखर कपूर यांच्या 'बँडिट क्वीन' सिनेमाने त्याने बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं मात्र त्याला १९९८ मधील रामगोपाल वर्मा यांच्या 'सत्या' सिनेमाने खरी ओळख मिळवून दिली.. 'सत्या' आणि 'शूल' सिनेमांसाठी मनोज वाजपेयीला फिल्मफेअरचा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला होता..तर 'पिंजर' सिनेमातील अभिनयासाठी त्याला स्पेशल ज्युरीचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता..मनोजची खासियत म्हणजे तो त्याची भूमिका जास्तीत जास्त खरी वाटावी यासाठी ख-या आयुष्यात त्या भूमिकेशी निगडीत होण्याच्या प्रयत्न करतो..'सत्या', 'शूल', 'स्पेशल २६', 'गँग्स ऑफ वासेपूर', 'राजनिती' सारख्या अनेक सिनेमांमध्ये त्याने उत्कृष्ट काम केलं आहे.. manoj bajpayee birthday special his life facts struggle in bollywood and personal life



