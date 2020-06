त्याला 'ही' डिश खूप आवडायची, पण…’ असं भावूक होऊन 'कोण' म्हणतंय? ते वाचाच

मुंबई- बॉलिवूडमधील अनेकांचा लाडका अभिनेता आणि छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याने रविवारी (१४ जून)ला आत्महत्या केली. सुशांतच्या निधनाची बातमी समजताच सर्वच क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. सेलिब्रिटींपासून ते क्रीडाविश्वातील अनेकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याला श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी अभिनेता मनोज वाजपेयी यांनी देखील सुशांतला श्रद्धांजली वाहिली आणि सुशांतची एक छोटीशी आठवण यावेळी सांगितली. हे ही वाचा: सुशांत सिंह राजपूत करणार होता खास मैत्रीण रिया चर्कवर्तीसोबत आगामी सिनेमा ‘सोनचिडिया’ या चित्रपटांमध्ये मनोज वाजपेयी आणि सुशांत सिंह राजपूत या दोघांनी एकत्र काम केलं होतं. या चित्रपटाच्या निमित्ताने मनोज वाजपेयी आणि सुशांत सिंह राजपूतची चांगली मैत्री जमली होती. त्यामुळे सुशांतच्या निधनाची माहिती समोर आल्यानंतर मनोज वाजपेयी यांना धक्का बसला आहे. अशावेळी त्यांनी सुशांतची एक आठवण सोशल मीडियावर शेअर केली. यावेळी मनोज वाजपेयी म्हणाले की, 'मला आजही आठवतं, सुशांतला नेहमीच मटणाचा रस्सा खूप आवडायचा. त्यामुळे बऱ्याच वेळा सुशांत माझ्या घरी दुपारी किंवा रात्री जेवायला यायचा. पण आता तो कधीच माझ्या घरी जेवायला येऊ शकणार नाही, हा विचार करणचं मला थोडंही सहन होत नाही. आम्ही 'सोनचिडिया' या चित्रपटाच्या चित्रीकरणा दरम्यान आमच्यात खूपच घट्ट मैत्री झाली होती. ते दिवस माझ्या डोळ्यासमोर येत आहेत. सुशांतसोबत एकत्र घालवलेले ते प्रत्येक क्षण सारखं आठवत आहे. परंतु आता सुशांत या जगातच नाही, हेच सत्य आहे. सुशांतच्या निधनाची बातमी समजताच कलाविश्वातील अनेकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याला श्रद्धांजली वाहिली. यात प्रियांका चोप्रा, परिणीती चोप्रा, सारा अली खान, रणवीर सिंग, दीपिका पदुकोण, सलमान खान, शाहरुख खान, मीरा चोप्रा, रविना टंडन, उर्वशी रौतेला, प्रविण तरडे, एकता कपूर अशा अनेकांनी त्यांच्या भावनाही व्यक्त केल्या आहेत. सेलिब्रिटींपासून ते क्रीडाविश्वातील अनेकांना सुशांत सिंह राजपूतच्या अशा जाण्याने खूप वाईट वाटले आहे. manoj vajpayee remembering days of shooting of film sonchiraiya with sushant singh rajput

