Cannes Film Festival: जगातील सगळ्यात मोठ्या फिल्म फेस्टिव्हलची म्हणजेच कान्स फिल्म फेस्टिव्हलची सुरुवात झाली आहे. यावर्षी ७६ वा कान्स फिल्म फेस्टिव्हल सेलिब्रेट केला जात आहे. १६ मे ते २७ मे पर्यंत हा फेस्टिव्हल सुरु राहणार आहे.

कान्समध्ये मानुषी छिल्लरचं हे पहिलंच वर्ष होतं. त्यासाठी तिनं Fovari ब्रॅन्डच्या व्हाइट गाऊनची खास निवड केलेली दिसली. व्हाइट कलरच्या गाउनसोबत मानुषीनं ग्रीन डायमंडचा नेकपीस घातला होता आणि मिनिमल मेकअपमध्ये ती दिसली.

रेड कार्पेटवर तिचा आत्मविश्नास पाहण्यालायक होता. आता सोशल मीडियावर या ब्रॅंडनं एक व्हिडीओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी हा गाऊन नेमका कसा तयार केला गेला आणि यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा वापर केला गेलाय हे त्यातून सांगितले आहे. (Manushi Chhillar wore a handmade gown on the cannes red carpet took 800 man hours to make)

मानुषीनं कान्समध्ये परिधान केलेल्या व्हाइट गाऊनला इटालियन सिल्क आणि ट्यूलच्या १०० लेयर्सनी बनवला होता. या गाऊनला पूर्णतः हातानं बनवला होता. या ड्रेसला खूप नाजुकपणे डिझाइन केलं गेलं होतं. या गाऊनला बनवायला डिझायनरला पूर्ण ८०० तास लागले होते.

व्हाइट गाऊननंतर मानुषीचा कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमधील दुसरा लूक देखील समोर आला आहे. आपल्या या लेटेस्ट ब्लॅक रंगाच्या ऑफ शोल्डरच्या लूकमध्ये मानुषी छिल्लर खूपच सुंदर दिसत आहे.

या फोटोत अभिनेत्रीनं घातलेला गाऊन सैयद कोबेसीचा आहे. आपल्या या लूकला पूर्ण करण्यासाठी मानुषीनं ओबरीची सुंदर डिझायनर ज्वेलरी, सिल्व्हर रंगाचे शूज आणि चेहऱ्यावर सटल मेकअप तसंच केसांना मोकळं सोडलं आहे.

मानुषीच्या वर्कफ्रंटविषयी बोलायचं झालं तर मानुषी छिल्लर जॉन अब्राहमसोबत 'तेहरान' सिनेमात दिसणार आहे. या व्यतिरिक्त तिच्याकडे वरुण तेज सोबतचा 'ऑपरेशन व्हॅलेंटाईन' देखील आहे. अभिनेत्रीनं २०२२ मध्ये अक्षय कुमारसोबत 'सम्राट पृथ्वीराज' सिनेमातून पदार्पण केलं होतं.