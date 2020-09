बॉलिवूडमधील या पाच '' स्मोकर '' अभिनेञी  

मुंबई - आतापर्यत आपण सर्वांनी चिञपटातच अभिनेञींना स्मोकिंग करताना पाहिले आहे. बॉलिवूड मधील काही अभिनेञी त्यांच्या रियल लाईफ मध्ये चैन स्मोकर म्हणुन परिचित आहेत. अर्थात धुम्रपान हे शरीरासाठी हानिकाकारक आहे अशी स्पष्ट सुचना दिली असतानाही बरेचजण स्मोकिंगचा आनंद घेतात. तसेच हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक मुद्दा असला तरी आपले आवडते सेलिब्रेटी काय करतात, त्यांना काय आवडते, त्यांच्या आवडी निवडी यावर चाहत्यांचे लक्ष असते. १. सुश्मिता सेन - ब्युटी क्वीन सुश्मिता सेन फार कमी वेळा सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करत असल्याचे दिसुन आले आहे. सुरुवातीचा काही काळ या सवयीचा भाग असलेल्या सुश्मिताने आता ती चैन सोडली आहे. २. राणी मुखर्जी - माध्यमांमध्ये असलेल्या चर्चा आणि गाँसिप यातुन प्रख्यात अभिनेञी राणी मुखर्जी हिलाही स्मोकिंगची सवय आहे. तिच्या घरच्यांना तिची ही सवय पटत नाही. यामुळे अनेकदा वाद होत असल्याचे राणीने एका मुलाखतीत सांगितले. ३. कंगणा रनौत - आपल्या अनेक चिञपटांमध्ये कंगणा स्मोकिंग करत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. माञ ती रियल लाईफ मध्येही स्मोकर असल्याची गोष्ट फार कमी जणांना माहिती आहे. ४. कोंकणा सेन - आपल्या वेगळ्या शैलीच्या अभिनयामुळे परिचित असणा-या कोंकणाने सगळी बंधने झुगारुन दिली आहेत. आपण आपल्या या धुम्रपानाच्या सवयीला प्रतिबंध घालु शकत नसल्याचे तिने एका मुलाखतीत म्हटले आहे. ५. मनिषा कोईराला - लग्नाच्या दिवशी देखील स्मोकिंग कंट्रोल करु न शकलेली मनिषा आपल्या लग्नाच्या वेषात धुम्रपान करत असल्याचे दिसुन आले आहे. पुढे तिला कँन्सरचे निदान झाल्यानंतर उत्तम आरोग्यासाठी तिने धुम्रपान सोडुन देण्याचा निर्णय घेतला.

Web Title: many mainstream actresses who smoke in real life too. Let's take a look at actresses who smoke off screen.