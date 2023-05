Ajinkya Raut Sari: मुलाला मोठ्या पडद्यावर पाहून आईला अश्रू अनावर, अजिंक्यच्या आईची भावुक प्रतिक्रिया

विठू माऊली फेम मराठमोळा अभिनेता अजिंक्य राऊतचं प्रचंड फॅन फॉलोइंग आहे. अजिंक्य राऊतचा सरी हा सिनेमा आज संपूर्ण महाराष्ट्रात रिलीज झालाय.

अजिंक्य या सिनेमाच्या माध्यमातून पहिल्यादांच नायक म्हणून रुपेरी पडद्यावर झळकत आहे.

कोणत्याही आई बाबांसाठी आपला मुलगा सिनेमात काम करतोय ही फार छान गोष्ट असते. अजिंक्यच्या आईची सुद्धा मुलाचा सिनेमा पाहिल्यावर अशीच काहीशी प्रतिक्रिया होती.

अजिंक्य राऊतने सोशल मीडियावर आईचा व्हिडिओ शेयर केलाय. या व्हिडिओत अजिंक्यची आई थिएटरबाहेर ढसाढसा रडताना दिसत आहे. अजिंक्यच्या आईने अजिंक्यचा सरी सिनेमा पाहिला.

सिनेमा पाहून थिएटरबाहेर आल्यावर त्यांच्या डोळ्यांतून पाणी आलं. अजिंक्यने आईचा हा व्हिडिओ शेअर करत त्याच्या भावना शेअर केल्या आहेत.

अजिंक्य लिहीतो.. "सरी - आज संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होत आहे! आनंदी साधे जीवन जगणं ही आजच्या युगातील सर्वात मोठी आवश्यकता आहे… लोकांकडे खूप पैसा आहे, संपत्ती आहे पण खऱ्या भावना, आशीर्वाद किंवा मन:शांती नाही.

अभिमान आहे मी एका छोट्या शहरातून असण्याचा.. एका साध्या सुंदर मनाचा असल्याचा अभिमान आहे.. माझ्या कुटुंबासह आनंदी असल्याचा अभिमान आहे.

मुलासाठी सर्वात अभिमानाचा क्षण असतो जेव्हा त्याच्या आईवडिलांना त्यांच्या मुलांच्या आयुष्यातल्या लहान यशस्वी पावलांचा खूप अभिमान असतो.

आईवडिल इथे स्क्रिनिंगसाठी यावेत अशी माझी इच्छा आहे.. किंवा मी माझ्या गावी परभणीत त्यांच्यासोबत जाऊन सिनेमा बघेल. अशी माझी इच्छा आहे."

आश्चर्य आणि चमत्कार या अशा दोन गोष्टी ज्याचा अनुभव आयुष्यात प्रत्येकाला कधीनाकधी तरी येतोच. म्हणूनच तर म्हणतात ना, 'लाईफ इज फुल ऑफ सरप्राईजेस अँड मिरॅकल्स'. याच सरप्राईजेस अँड मिरॅकल्सने भरलेल्या 'सरी' चित्रपटाच्या ट्रेलरने प्रेक्षकांची पसंती मिळवली.

अशोका के. एस. दिग्दर्शित या चित्रपटात अजिंक्य राऊत, रितिका श्रोत्री, पृथ्वी अंबर आणि मृणाल कुलकर्णी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. कॅनरस प्रॉडक्शन प्रस्तुत, डॉ. सुरेश नागपाल, आकाश नागपाल निर्मित हा चित्रपट ५ मे ला प्रदर्शित झाला आहे.