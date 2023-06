गावठी मेथी घेतली... मराठमोळ्या अभिनेत्रीने दाखवला कर्जतचा शुक्रवारचा बाजार, Video तुफान Viral

By

एक मराठमोळी अभिनेत्री कर्जतच्या शुक्रवार बाजारात जाऊन खरेदी करताना दिसली. ही अभिनेत्री म्हणजे जुई गडकरी. जुई गडकरीने नुकताच एक व्हिडिओ शेयर केलाय.

या व्हिडिओत जुई गडकरी कर्जतच्या शुक्रवारच्या बाजारात फेरफटका मारून खरेदी करताना दिसतेय. जुई गडकरीने कर्जतच्या शुक्रवार बाजारात मनसोक्त फेरफटका मारला असून तिने खरेदी केलीय. (Marathi actress jui gadkari viral video)

जुई गडकरी सध्या ठरलं तर मग मालिकेत अभिनय करतेय. ठरलं तर मग मालिकेत अभिनय करतेय. ठरलं तर मग मालिकेत जुई साकारत असलेली भूमिका लोकप्रिय ठरली आहे.

जुई गडकरीने कर्जतच्या शुक्रवार बाजारात मनसोक्त खरेदी केली. तिने गावठी मेथी आणि भाज्या खरेदी केल्या. जुई राहायला कर्जतला असून ती अनेकदा वेळ मिळेल तशी कर्जतच्या बाजारपेठेत जात असते.

(marathi actress jui gadkari viral video in karjat that she buying vegetables )

'पुढचं पाऊल' या स्टार प्रवाह वरील सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेल्या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली आदर्श सून 'कल्याणी' म्हणजेच अभिनेत्री जुई गडकरी.

त्यानंतर ती बिग बॉस मराठी मध्येही झळकली होती. आणि आता बऱ्याच वर्षांनी ती पुन्हा एकदा मालिका विश्वात आली असून स्टार प्रवाह वरील 'ठरलं तर मग' या मालिकेत प्रमुख भूमिकेत आहे.

ही मालिका सध्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे. शिवाय जुईचा चाहता वर्ग प्रचंड मोठा आहे. ती सोशल मिडियावर प्रचंड सक्रिय असते. मराठीतील चर्चेत असणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी जुई सर्वात वरच्या स्थानी आहे.

सध्या जुईची मालिका तेजीत असतानाच जुईचा अपघात झाल्याची बातमी समोर आली होती. त्यावरून ती मालिकेचं चित्रीकरण करू शकणार नाही इतका मोठा अपघात आहे अशी अफवा पसरली.

पण आता जुईने एक पोस्ट करत या सगळ्या अफवांवर सडेतोड भाष्य केलं आहे. यावेळी ती तिच्या विषयीच्या इतर चर्चांवरही बोलली आहे.

जुईने पोस्ट करत लिहिलं आहे की, '१३ वा आठवडा नं १, फक्त आणि फक्त कृतार्थ, माय बाप रसिक प्रेक्षकांचे आभार!!! तुमच्या प्रेमाने मी भाराऊन गेलेय! बघत राहा 'ठरलं तर मग!'

आणि हो, मी ठणठणीत आहे. रोज शुट करत आहे.' एकुणच सर्व समस्यांवर मात करत जुई 'ठरलं तर मग' मालिकेचं शुटींग जोमाने करत आहे