Manasi Naik: मुहूर्त साधला...! मानसी नाईकने घेतलं नवीन घर.. आनंदात केला गृहप्रवेश

Manasi Naik Buy New Home News: अभिनेत्री आणि नृत्यांगना मानसी नाईकने नवीन घर घेतलं आहे. अक्षय्य तृतीयेनिमित्त मानसी नाईकने स्वतःचं घर घेतलंय. मानसीने सोशल मीडियावर पोस्ट करत ही आनंदाची बातमी सर्वांना सांगितली.

(marathi actress Manasi Naik bought a new house on the ocassion of akshay tritiya. entered the house happily)

मानसी लिहिते..

प्रत्येकाचं स्वप्न असतं आपलं स्वतःचं एक तरी घर असावं.. जेथे आपल्या लोकांनी आनंदाने हसावं.. दमलेल्या जीवासाठी ते विसाव्याचं स्थान असावं.. या रखरखीच्या जगण्यात वावरतांना उमेद देणार डोळ्यासमोर तुम्हाला तुमचं घर दिसावं. माझी ऊर्जा स्थान बनले माझे नवीन घर

मांगल्याचे दुसरे रूप असते एक घर.. संस्कारांची शिदोरी असते एक घर. माझे घर..अशी पोस्ट करत मानसीने तिच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. मानसीने नवीन घर घेतल्याबद्दल सोशल मीडियावर सर्वांनी तिचं अभिनंदन केलंय.