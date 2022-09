यूपीमध्ये भीषण अपघात; ट्रॅक्टर ट्रॉली पलटल्यानं ९ जणांचा मृत्यू

लखनऊ : ट्रॅक्टर ट्रॉली पण्यानं भरलेल्या तळ्यात उलटल्यानं ९ जणांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना उत्तर प्रदेशात घडली आहे. या ट्रॉलीमधून ४६ जण प्रवास करत होते. यापैकी ३४ जणांना वाचवण्यात यश आलं आहे. (Fatal accident in Uttar Pradesh 9 people died after tractor trolley overturned in Pond)