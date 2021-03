तेजस्विनी ते अभिज्ञा.. या मराठी अभिनेत्रींनी ट्रोलर्सना दिलं सडेतोड उत्तर

सोशल मीडियावर सेलिब्रिटींना ट्रोल करण्याचं प्रमाण सध्या वाढत आहे. अनेक कलाकार या ट्रोलर्सकडे दुर्लक्ष करतात. पण काहीजण या ट्रोलर्सना बिनधास्तपणे उत्तर देतात. मराठी चित्रपटसृष्टीतील अशा अनेक अभिनेत्री आहेत, ज्यांनी ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर दिलं. तेजस्विनी पंडित, पूजा सावंत, अभिज्ञा भावे, धनश्री कडगावकर या अभिनेत्रींचा त्यात समावेश आहे. तेजस्विनी पंडित

मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असते. तेजस्विनीने तिच्या सोशल मीडियावर बोल्ड फोटोशूटचे फोटो शेअर केले होते. तिचा हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. यावरून ती ट्रोलसुद्धा झाली होती. 'जेव्हा पुरस्कारांची वेळ येते तेव्हा चांगले फोटो टाकायचे आणि बाकीच्या वेळेस हे असे…', अशी कमेंट त्या ट्रोलरने केली होती. यावर तेजस्विनी म्हणाली, 'बाकी वेळेस हे असे म्हणजे कसे आणि मी अभिनेत्री आहे. सोबर पण आणि तुमच्या भाषेतील अशी पण, दोन्ही असू शकत नाही का मी?' पूजा सावंत

उत्तम अभिनेत्री आणि नृत्यांगना असलेल्या पूजा सावंतचा चाहतावर्ग मोठा आहे. एका ट्रोलरने पूजाला तिच्या कपड्यांबद्दल कमेंट केली. मग मात्र पूजा संतापली. तिनं कमेंट करणाऱ्याला सुनावलं. त्याला उत्तर देताना पूजा म्हणाली, 'आम्ही काय आणि कसे कपडे घालायचे हे आम्हाला कुणी सांगू नये. मुळात कपडे घालताना आम्हालाही तारतम्य असतं'. तिच्या या प्रत्युत्तराचं सर्वांनी कौतुक केलं. अभिज्ञा भावे

नुकताच अभिज्ञा भावेचा मेहूल पैसोबत विवाहसोहळा पार पडला. यानंतर 'पहिल्या पतीला का सोडले' असा खोचक प्रश्न एका ट्रोलरने अभिज्ञाला विचारला. या ट्रोलला अभिज्ञा उत्तर देत म्हणाली, 'तुम्ही माझी मालिका टीव्हीवर बघता, आयुष्य नाही. देव तुमच्यावर अशी वेळ आणू नये, ही प्रार्थना'. या अभिज्ञाच्या उत्तरावर अजून एका ट्रोलरने कमेंट करत म्हणाला, 'देवाने तुझ्या पहिल्या नवऱ्याला मन:शांती दिली. आता या नवऱ्याला मिळो म्हणजे झालं आणि त्याला योगसाधना शिकव, बाकी सगळं माहित आहे आम्हाला. बघूच पुढे मज्जा'. या कमेंट्सचा स्क्रीनशॉर्ट अभिज्ञाने शेअर केला आणि संताप व्यक्त करत म्हणाली,' असंवेदनशील माणसं. दुर्दैवाने माझेच मराठी बांधव.' धनश्री कडगावकर

मराठी मालिका 'तुझ्यात जीव रंगला'मधील नंदिता म्हणजेच वहिनीसाहेब या भूमिकेतून प्रेक्षकांची मन जिंकणारी अभिनेत्री म्हणजे धनश्री कडगावकर. काही दिवसांपूर्वीच धनश्रीला मुलगा झाला. त्याआधी तिने बेबी बंपसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले होते. तेव्हा अनेकांनी तिला या गुड न्यूजबद्दल शुभेच्छा दिल्या होत्या. पण काहींनी ट्रोलसुद्धा केलं. एक ट्रोलरने कमेंट केली की, 'कंटाळा आला बघून'. त्यावर धनश्रीने उत्तर दिलं की, 'तुम्ही नका बघू'. दुसऱ्याने कमेंट केली की, 'बास्स की राव, आता इरिटेट होतंय'. त्यावर ती म्हणाली, 'अनफॉलोचा ऑप्शन माहित असेल ना मग'. ट्रोलर्सविरोधात धनश्रीचा असा बिनधास्त अंदाज पाहून तिच्या चाहत्यांनी तिचे कौतुक केले.

