coronavirus: पडद्यामागच्या कामगारांना मराठी कलाकारांचा मदतीचा हात

नमस्कार, कोरोनाचं संकट संपूर्ण जगावर आलंय. प्रत्येकजण त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधतोय. लवकरच बाहेर पडूच. पण आपली मराठी कलाकार म्हणून वाटचाल सुरु असताना ह्या प्रवासात ज्यांनी पाणी आणून दिलं, जेवण वाढलं, चेहऱ्याला लागलेला रंग जपायला मदत केली, कपडे इस्त्री केले, सेटवर खिळे ठोकले, नाटकाची प्रॉपर्टी सांभाळली...थोडक्यात ज्यांचं त्यादिवशीच्या पैशांवर/पाकिटावर पोट भरत होतं, अशांना आपण मदतीचा हात द्यायचं ठरवलं आहे. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे आलेल्या कलाकारांनी ह्या आपत्तीतही गरजवंताला हात द्यायचं ठरवलंय. तेव्हा जशी यथाशक्ती मदत केलीत (काहींना व्यस्त असल्याने इच्छा असूनही करता आली नाही. आता करता येईल.) अशा सगळ्या मराठी कलाकारांना पुन्हा एक आवाहन करतो आहोत. बँकस्टेज आर्टिस्ट, प्रॉपर्टी बॉइज, मेक अप सहाय्यक, ड्रेसबॉय, स्पॉट बॉइज, सेटिंग बॉइज, तंत्रज्ञ इत्यादी.... अशांना आपण काही दिवस पुरेल इतका शिधा आणि औषधं वगैरे इतर खर्चासाठी रोख रुपये १००० अशी मदत करण्याचे ठरवले आहे. आपण शक्य होईल तितका आपला सहभाग द्या. (नाही दिलात तरी नाराजी नाही बरं का.)

