आयकॉनीक रेखाचे 5 करिअर डीफायनिंग रोल..

बॉलीवूडमध्ये गेले अनेक वर्ष आपला ठसा उमटवणार्या आयकॉनीक रेखा यांचा आज वाढदिवस. आपल्या 50 वर्षांच्या करिअरमध्ये रेखा यांनी 180 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. रेखा यांनी अनेकदा मुख्य प्रवाहातील चित्रपटांबरोबर समांतर सिनेमांमध्ये काम करणं पसंत केलंय. रेखा यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने रेखा यांनी साकारलेल्या अश्या काही चित्रपटांवर नजर टाकूयात जे चित्रपट इतर कुणालाही जमले नसते. उमराव जान एखाद्या अभिनेत्रीसाठी एखादा चित्रपट हा करिअर डीफायनिंग असा असतो. रेखा यांच्यासाठी उमराव जान हा अश्याच प्रकारचा एक चित्रपट. या चित्रपटासाठी रेखा यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. इतकंच काय तर या सिनेमाचा सिनेमासृष्टीवर असा प्रभाव पडला की 30 वर्षांनंतर तो फिल्मफेअरच्या 80 आयकॉनिक चित्रपटांमध्ये सामील केला गेला.

खून भारी मांग जेंव्हा 'रेखा' एखाद्या चित्रपटात काम करत असतात तेंव्हा मेल लीड ची काय गरज ? स्त्री-केंद्रित चित्रपट यांच्यावर वाद-विवाद सुरु होण्याआधीच रेखा यांनी अश्या प्रकारच्या भूमिका उत्तम पद्धतीने निभावल्या. खून भारी मांग हा त्यातील एक चित्रपट. सिलसिला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला होता. पण, यश चोप्राच्या सर्वोत्कृष्ट कामांपैकी एक असा क्लासिक सिनेमा म्हणून हा सिनेमा ओळखला जातो. या चित्रपटापासून रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल चर्चा सुरु झाल्यात. इज्जत 1987 मध्ये गुलझार यानी रेखा बिग स्क्रीनवर परत आणलं. याट रेखा यांनी नसरुद्दीन शाह यांच्या बायकोचा रोल केला. रेखाने निभावलेल्या या रोलचं सर्व स्तरातून कौतुक केलं गेलं. मुकद्दर का सिकंदर ‘जोहरा बाई’ या भूमिकेमुळे रेखा यांचा 20 वर्षांचा करियर ग्राफ एका वेगळ्या स्तरावर गेला. रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांची गाणी हा बॉलीवूड इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग आहे WebTitle : marathi news rekha and her five career defining roles

Web Title: marathi news rekha and her five career defining roles