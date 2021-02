'सलमानशी लग्नं करणं माझं स्वप्न होतं, म्हणून 16 व्या वर्षी आले मुंबईला'

मुंबई - बॉलीवूडचा भाईजान सलमान खानच्या आतारपर्यत किती गर्लफ्रेंड झाल्या हे त्यालाही माहिती नसेल. आता त्याच्या एका जून्या गर्लफ्रेंडनं एक खुलासा केला आहे. त्यामुळे ती चर्चेत आली आहे. पाकिस्तानात जन्माला आलेल्या अभिनेत्री सोमी अलीनं त्यावेळच्या काही आठवणींना उजाळा दिला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर ती चर्चेत आली आहे. सलमानच्या चाहत्यांनी तिच्या त्या पोस्टला लाईक्स आणि कमेंटही दिल्या आहेत. त्यावेळी सलमानची गर्लफ्रेंड म्हणून सोमी अली चांगलीच लोकप्रिय झाली होती. सोमीनं सांगितले की, मला खरे प्रेम हवे होते. त्याच्या शोधात मी वयाच्या 16 व्या वर्षी मुंबईत आले. मात्र त्यावेळी माझ्याकडून काही चूका झाल्या. तेव्हा मला निर्णय घ्यावा लागला. बॉलीवूडमध्ये माझा प्रवास फार कमी वेळेसाठी होता. हे मला चांगलेच माहिती आहे. ज्या चूका झाल्या त्याची किंमतही मला मोजावी लागत आहे. त्या चूका माझ्या होत्या हे मला सांगितले पाहिजे. सध्या मयामी शहरात राहणारी अभिनेत्री सोमी अलीनं आपल्या बॉलीवूडमधील चित्रपटविषयक आठवणींना उजाळा दिला आहे. तिनं सांगितले की, तिला असे कधीच वाटले नाही की आपण बॉलीवूडमध्ये काम करु. अॅक्टिंगच्या दूनियेत आपल्याला पुन्हा संधी मिळेल असे कधी जाणवलेही नाही. मात्र ती गोष्ट प्रत्यक्षात उतरली हे सांगावे लागेल. 1991 मध्ये मी मुंबईत आले होते. आणि 1999 मध्ये मी भारत सोडला. त्यानंतर नो मोअर टीअर्स नावाच्या एका एनजीओसाठी मी काम करु लागले. जी संस्था घरगुती हिंसाचाराच्या विरोधात ठोस भूमिका घेऊन काम करत आहे. सोमी म्हणाली, मला माहिती आहे की मी मोठी बॉलीवूड स्टार नाही. माझ्या बॉलीवूडमधल्या प्रवासाची सुरुवात नशीबानेच झाली होती. जेव्हा मी मुंबईत आले तेव्हा अतिशय लहान होते. आता मला सांगताना आश्चर्य वाटते की त्यावेळी मी अनेक कलाकारांबरोबर 10 चित्रपट केले होते. अभिनयाच्या क्षेत्रात करिअर करायचे असा कुठलाही माझा विचार नव्हता. मला फक्त एवढेच सांगायचे आहे की मी खूप भोळी होते. फार लवकर लोकांच्या नजरेत येत असे. मी कुणावरही पटकन विश्वास ठेवत असे. त्याचा मला तोटा झाला होता. ख-या प्रेमाच्या शोधात मी भटकत राहिले. पण माझ्या वाट्याला ते प्रेम काही आले नाही. पण मला त्याचा काही पश्चाताप वाटत नाही. त्याचे परिणाम काही असोत पण मला आता त्याचे वाईट वाटत नाही. जे झाले ते माझ्या मनासारखे होते. मी बोल्ड होते. मात्र थोडी भोळी असल्याने त्याचा मला तोटा झाला. 1999 मध्ये माझी रिलेशनशिप सोडून मी पुन्हा माझ्या मायदेशी निघून आले. ज्यासाठी मी भारतात गेली होते.



