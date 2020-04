सेलिब्रिटींच #meat20 चॅलेंज होतंय ट्रेंड.. पहा तुमचे आवडते सेलिब्रिटी २० वर्षांपूर्वी कसे दिसत होते..

मुंबई- काही महिन्यांपूर्वी सोशल मिडीयावर 10 ईयर्स चॅलेंच फार ट्रेडिंग होतं. त्यावेळी संपूर्ण देशभरात हे चॅलेंज ट्रेडिंग होतं. सोशल मिडियावर सामान्य लोकांपासून ते सेलिब्रेटिंपर्यंत सर्वांनीच हे चॅलेंज स्वीकारलं होतं. सर्वांनीच त्यांचे दहा वर्षांपूर्वीचे फोटो शेअर केले होते. आता, जेव्हा आपण सर्वजण जगभरात कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाचा सामना करत आहोत आणि सध्याच्या सर्वात वाईट परिस्थितीला सामोरे जात आहोत. अशातच सोशल मिडियावर एक नवीन चॅलेंज सुरू झाले आहे. सध्या ट्विटर आणि इन्टाग्रामवर हॅशटॅग मीऍट20 हे चॅलेंज फारच ट्रेडिंग आहे.

हे चॅलेंज फारच सोपे आहे. सोशल मीडियावर हॅशटॅग मीऍट20 हा हॅशटॅग वापरून तुम्ही 20 वर्षांचे असतानाचा स्वतःचा फोटो पोस्ट करायचा आहे.. सगळेच सध्या स्वतः चे 20 वर्षांचे असतानाचे फोटो सोशल मिडियावर शेअर करत आहेत. #meat20 चॅलेंज काही सेलेब्रिटींनी देखील स्वीकारले आहे. ते देखील त्यांचा 20 वर्षाचा असतानाचा फोटो ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत आहेत..

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) April 18, 2020

बॉलिवूड अभिनेता रणदीप हुड्डाने देखील #meat20 चॅलेंज स्वीकारलं आहे. त्याने ट्विटरवर तो 20 वर्षांचा असतानाचा फोटो शेअर केला आहे.

In youth we learn

In age we understand. pic.twitter.com/tgWEVS9t1j — Anupam Kher (@AnupamPKher) April 18, 2020

दुसरीकडे अभिनेते अनुपम खेर यांनी देखील #meat20 चॅलेंज स्वीकारलं असून त्यांनी ते 20 वर्षांचे असतानाचा एक फोटो आणि एक आताचा फोटो असा कोलाज करून त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवर हा फोटो शेअर केला आहे. त्यावर त्यांनी 'तारुण्यात आपण शिकतो आणि जस वय वाढत जातं तसं आपल्याला कळायला लागतं.' असे कॅप्शन टाकले आहे.

अभिनेत्री गुल पनाग यांनी देखील त्यांचे 20 वर्षांचे असतानाचे दोन फोटो ट्विटरवर शेअर केले आहे. एका फोटोमध्ये त्या समुद्रकिनारी बसलेल्या आहेत. तर दुसऱ्या फोटोमध्ये त्यांनी 1999 चा एक फोटो आणि 2019 चा एक फोटो असा कोलाज बनवून शेअर केला आहे.

बॉलिवूडला एकपेक्षा एक हिट गाणी देणारे गायक अदनान सामी देखील या चॅलेंजमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यांनी त्यांच्या 20 वर्षांचे असतानाचे एक नाही तर बरेच फोटो शेअर केले आहेत.

Almost sure I was 20 in this pic. pic.twitter.com/JiWFt5DECu — Soni Razdan (@Soni_Razdan) April 18, 2020

याशिवाय बॉलिवूडची सर्वात क्यूट अभिनेत्री आलिया भट्ट हिची आई सोनी राझदान यांनीही हे #meat20 चॅलेंज स्वीकारलं आहे.

बॉलिवूड सेलिब्रिटी सोबतच मराठी कलाकारांनी देखील हे चॅलेंज स्वीकारलं आहे.



View this post on Instagram A post shared by(@swwapnil_joshi) on Apr 19, 2020 at 10:07pm PDT

मराठी चित्रपटसृष्टीतील चॉकलेट बॉय अभिनेता स्वप्नील जोशीने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर तो 20 वर्षांचा असतानाचा फोटो शेअर केला आहे.

याशिवाय अभिनेता सुबोध भावे यांनीही यांच्या वीशीतला फोटो शेअर केला आहे. त्यावर त्यांनी कॅप्शन लिहिले आहे की, 'तेव्हा मला अभिनय करण्यात शून्य रस होता, मला मॉडेलिंग करायचं होतं. आणि हा मॉडेलिंगसाठी पहिलं फोटोशूट केलं तेव्हाचा फोटो आहे... फोटोशूटला तेव्हाही नर्व्हस असायचो आणि आजही असतो.'

