छोट्या पडद्यावरील कलाकारांनी जागविल्या श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या आणि दहीहंडीच्या आठवणी

मुंबई ः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आणि उद्या दहींडी आहे. यानिमित्त छोट्या पडद्यावरील कलाकारांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. शिवाय काही आठवणींना उजाळा दिला आहे. त्यांच्याच शब्दात... झी हिंदी वाहिनीवरील ‘ कुमकुम भाग्य ” मालिकेतील अभिनेत्री मुग्धा चाफेकरने आपल्या आठवणी सांगताना भूतकाळात पोहोचली . जन्माष्टमीचा सण माझ्यासाठी खूप खास आहे. लहानपणापासून मी या दिवसाची आतुरतेने वाट बघायचे. कुटुंबांमध्ये मला राधेचा गेटअप करायचे. मी मागील माझ्या मालिकेमध्ये एका नृत्यासाठी राधा साकारली होती. राधा माझ्या अंतर्मनात बसली आहे. राधा बनणे व घरी गोडधोड बनवून हा दिवस साजरा करणे हे माझ्यासाठी विशेष. घरच्यांनासुद्धा या दिवसाची उत्कंठा असते. याच दिवशी माझा सहकलाकार कृष्णा कौल याचा वाढदिवस असतो. मी न विसरता त्याला शुभेच्छा देते. कुंडली भाग्य मालिकेतील अभिनेता अभिषेक कपूर म्हणाला की , जन्माष्टमी माझा आवडता सण आहे. बालपणापासून मी हा सण साजरा करतो. घराचे मला बालपणी कृष्ण बनवीत असत . आजही मला या दिवशी कृष्णासारखा पेहराव करणे खूप आवडते. लहानपणी कृष्णलीला मी शाळेत केल्या व अनेक मुलींची डोक्यावरील मटकी फोडून शिक्षकांचा ओरडा खाल्ला आहे. लहान असताना मी जाहिरातीसाठी कृष्णाचा वेश परिधान केला होता. माझे कुटुंबीय मला लाडाने ‘ कन्हैया ” अशी हाक मारतात, कारण माझ्या सभोवती मैत्रिणींचा घोळका असतो. हा सण साजरा करण्याची मजाच काही और आहे. कुर्बान मालिकेत नीलची भूमिका साकारणाऱ्या करण जोटवानीच्या मते जन्माष्टमी हा अत्यंत पवित्र सण आहे . सणांमध्ये दुजाभाव करू नये. मात्र आपल्या आवडीनिवडी का नसाव्यात? बालपणी मी कृष्ण बनायचो. या दिवशीच्या अनेक आठवणी माझ्या मनात आहेत. मला दहीहंडीची आवड आहे. मी सहकाऱ्यांसमवेत भाग घेतो . मात्र आता वजनामुळे मनोऱ्यावर

अधिकच्या थराला न जाता खालील थराला उभे राहून वरील सहकाऱ्यांचा भार सांभाळतो. हल्ली मुलांच्या बरोबरीने मुलीही थर लावण्यात आघाडी घेत आहेत. मुलींच्या विशेष अशा दहीहंडी फोडणारी मंडळे आहेत आणि त्या मुलांनाही टक्कर देतात याचा मला अभिमान वाटतो. गुड्न तुमसे ना हो पायेगा या मालिकेमधील कणिका मान म्हणाली, की लहानपणापासून आम्ही हा सण साजरा करीत आलोय. मी मूळची पानिपतची रहिवासी आहे. आमच्या परिसरात या दिवशी देवळांमध्ये मोठी आरास करतात व फुलांनी सजविण्यात येतात. तेथील दिव्यांची आरास मन तृप्त करते. मी अनेकदा राधेचा वेष परिधान करून मिरवले आहे. कलर्स च्या “ खतरों के खिलाडी ” च्या सेट वरही जन्माष्टमीची ची खास धूम

खतरों के खिलाडीच्या सेटवर यंदा दहीहंडी फोडली जाणार आहे . या दिवशी विशेष स्टंट करण्यात येणार आहेत. अभिनेता करण वाही हा स्टंट करणार असल्याचे वाहिनी व शो कडून सांगण्यात आले आहे. करण क्रेनच्या मदतीने उंचीवरील दहीहंडी फोडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करेल, ----------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Memories of Shrikrushna Janmashtami and Dahihandi evoked by small screen actors