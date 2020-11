मिर्झापूर'चा तिसरा सीझन लवकरच रसिकांच्या भेटीला

मुंबई - मिर्झापूरचा दुसरा सीझन प्रदर्शित झाला आणि प्रेक्षकांनी रात्र जागून तो पाहिला. त्याची खूप चर्चाही झाली. त्यातील कलाकारांचे चाहत्यांनी कौतूकही केले. दुस-या भागाच्या शेवटी मुन्ना भैय्याला मारल्यानंतर कालीन भैय्या जखमी अवस्थेत अजून जिवंत असल्याचे दाखविण्यात आले होते. यावरुन मिर्झापूरचा 3 सीझन येणार असल्याचे चाणाक्ष प्रेक्षकांनी ताडले होते. आता तर अॅमेझॉनच्या वतीने 3 -या सीझनची घोषणा करण्यात आली आहे.

मिर्झापूरच्या दोन्ही सीझनला चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर यश मिळाले आहे. मागील महिनाभरापासून त्याच्याविषयी सगळीकडे चर्चा होती. सोशल मीडियावरही त्याच्यातील कलाकार, संवाद यांचे ट्रेंड सुरु होते. यावरुन त्याची लोकप्रियता किती होती हे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. तर आता त्याच्या 3 सीझनची तयारी सुरु करण्याचे आदेश संबंधित निर्मात्यांनी दिले आहेत.

#Mirzapur Season 3 announced! Charting success with #Mirzapur2 which created history as the most watched show by @PrimeVideoIN announces #Mirzapur3! @excelmovies @TripathiiPankaj @alifazal9 @battatawada@RasikaDugal @HarshitaGaur12 @mrvijayvarma @FarOutAkhtar @ritesh_sid pic.twitter.com/z11oI2mCw1

— Atul Mohan (@atulmohanhere) November 12, 2020