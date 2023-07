Monica Bedi : 'अबू सालेमनं माझ्या स्वप्नांचा चुरडा केला! मी संपले...'

By

Monica Bedi talks about her life ruined after relationship : ती ज्या वेगानं आली त्याच वेगानं निघूनही गेली. तिच्या जाण्यामागील कारण मात्र प्रचंड गंभीर होते. तिला तरी काय माहिती होते आपल्या आयुष्यात काय वाढून ठेवलं आहे ते. नको त्याच्या प्रेमात पडली आणि आयुष्याची माती करुन घेतली. तिनं स्वताच त्या गोष्टीबदल कबूली दिली आहे. जी चर्चेत आली आहे.

बॉलीवूडची ९० च्या दशकांतील कोणेएकेकाळची प्रसिद्ध अभिनेत्री मोनिका बेदीनं एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यामुळे ती पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली आहे. तिनं अबू सालेमच्या विरोधात परखडपणे प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यात ती म्हणजे माझ्याकडून जे झालं त्याची मोठी किंमत मला चुकवावी लागली आहे. सालेमच्या नादी लागले आणि माझ्या आयुष्याची माती झाली. मी बॉलीवूडच्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर फेकले गेले. अशा शब्दांत तिनं खंत व्यक्त केली आहे.

यापूर्वी मोनिका बेदी ही बिग बॉस २ मध्ये सहभागी झाली होती. त्यावेळी तिच्या नावाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली होती. अबू सालेमच्या सोबत राहणे मला महागात पडले. त्याचा माझ्या करिअरवरदेखील मोठा परिणाम झाला. माझं आयुष्य त्याच्यामुळे उद्धवस्त झालं. मी अबू सालेमची गर्लफ्रेंड असल्या कारणानं अनेक निर्माते माझ्यासोबत काम करण्यास घाबरायचे. त्याच प्रत्यय मला अजूनही येतो. अशा शब्दांत मोनिकानं तिची खंत व्यक्त केली आहे.

९० च्या दशकांत मोनिकाच्या नावाची मोठी क्रेझ होती. तिनं जोडी नं १, तिरछी टोपीवाले आणि सुरक्षा सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले. तिचा अभिनय प्रेक्षकांना आवडत असताना आणि ती लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना मोनिका एका वादाच्या भोवऱ्यात ती अडकली. तिच्या आणि अबू सालेमच्या रिलेशनशिपविषयी सगळ्यांना कळाले. तिथून तिच्या यशाचा आलेख खाली येऊ लागला.

जेव्हा सालेम आणि मोनिका यांच्या प्रेमप्रकऱणाचा मोठा फटका मोनिकला बसला. त्या प्रेमाची मोठी किंमत मोनिका अजूनही मोजते आहे. तिला पुन्हा बॉलीवूडमध्ये स्थान मिळाले नाही. कित्येकांनी तिच्या नावामागे जोडले गेलेले नाव त्यामुळे तिला काम देण्यास नकार दिला. मोनिकाला त्यामुळे बॉलीवूडमधून माघार घ्यावी लागली. आता तिच्या नात्यात कटूता आल्यावर तिनं पुन्हा मनोरंजन क्षेत्रात येण्याचा विचार केला आहे.

मेकर्सला मोनिकासोबत काम करायचे नाही. २००२ मध्ये मोनिकाला खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे पोर्तुगालमध्ये पळून जाताना अटक करण्यात आली. त्यावेळी तिच्यासोबत अबू सालेमदेखील होता. यानंतर २००६ मध्ये मोनिकाला पुन्हा शिक्षा झाली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये ती तुरुंगातून बाहेर आली. मुंबईत पुन्हा आल्यावर तिला भाड्यानं घर देखील राहण्यास मिळत नव्हते.

मोनिका म्हणते, आता मला त्यासगळ्याचे काहीही वाईट वाटत नाही. मला माहिती नाही की, त्या गोष्टी कशा घडल्या. मात्र त्यामुळे मोठा त्रासही झाला. आणखी किती दिवस मला यासगळ्या प्रकरणावरुन स्पष्टीकरण द्यावे लागणार असा प्रश्न मोनिकानं नेटकऱ्यांना विचारला आहे.