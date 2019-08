बघा सोनम कपूरच्या 'द झोया फॅक्टर'चे मोशन पोस्टर

सोनम कपुरच्या आगामी 'द झोया फॅक्टर' या चित्रपटाचा मोशन पोस्टर आज प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. प्रेक्षकांच्या मनात इंडियाज लकी चार्म बद्दल उतसुक्ता तयार करुन मग प्रदर्शित केलेला, मोशन पोस्टर आपल लक्षवेधी आहे.

The time is set for the big reveal of India’s lucky charm! I’m feeling lucky, are you? pic.twitter.com/U0GKg6eHdS

या मोशन पोस्टरमध्ये सोनम कपुर निळ्या रंगाच्या साडीमध्ये आपल्याला दिसत्ये. तिने त्यावर सुरेख दागिने घातले आहेत. तर तिच्या हातात एक बॅट आणि हेडगियर आहे. हा फ्युजन लुक तिच्या पायातील पांढऱ्या स्नीकर्सने पुर्ण केला आहे. चार्मिंग फेस आणि सोनमच दिलखुलास हसु हे या मोशन पास्टरची सुंदरता वाढवत आहेत. चमकदार रंगांमध्ये गुंफलेला हा पोस्टर चित्रपटाची उतसुक्ता पराकोटीला नेतोय.

Who needs Nimbu Mirchi, when you have Zoya Solanki! India’s lucky charm is here to turn tables around for you. #TheZoyaFactor @dulQuer #AbhishekSharma @Pooja_Shetty @aartims @foxstarhindi @ad_labsfilms pic.twitter.com/3BPrpBL2CD

