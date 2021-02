आवाज कुणाचा? बॉलीवूडला टक्कर देण्यासाठी टॉलीवूड 'मैदानात'

मुंबई - कोरोनाचे संकट दूर होत असताना चित्रपट क्षेत्रातील परिस्थिती पूर्वपदावर येताना दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मोठया प्रमाणात आगामी चित्रपटांचे टीझर, ट्रेलर प्रदर्शित होण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या काळातही मोठ्या संख्येने बॉलीवूडकडून चित्रपट प्रदर्शित होत असले तरी त्यांना टक्कर देण्यासाठी टॉलीवूडकडूनही अनेक चित्रपट तयार आहेत. अशा चित्रपटांविषयी थोडक्यात जाणून घेऊया. रविवारी प्रसिध्द अभिनेता प्रभासच्या राधे श्याम या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला होता. त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले आहे. काही वेळातच हजारोच्या संख्येनं त्याला लाईक्स मिळाले आहेत. हा चित्रपट 30 जुलै रोजी प्रदर्शित होणार आहे. अजय देवगणनंही त्याच्या मैदान नावाच्या चित्रपटाची जोरदार तयारी सुरु केली आहे. या चित्रपटाच्या चित्रिकरणानं वेग पकडला आहे. दुसरीकडे दक्षिण भारतातील दिग्दर्शकांनीही बॉलीवूडला टक्कर देण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे बॉलीवूडमधले मोठमोठे कलाकार आपले चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय जपून घेण्याच्या तयारीत आहे. अक्षय कुमार सारख्या बड्या कलावंत आणि निर्मात्यानं आपल्या आगामी चित्रपटांच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलल्याचे कळते आहे. त्यामागचे कारण काय हे येत्या काही दिवसांत समजेल. दुसरीकडे हैदराबाद आणि बंगळुरुमधील काही निर्माते आपल्या चित्रपटांच्या प्रदर्शनाच्या तारखा जुळविण्याच्या तयारीत आहेत. राधे श्याम चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख 30 जुलै आहे. त्याच्या अगोदर 16 जुलैला केजीएफचा 2 भाग प्रदर्शित होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीही एक चित्रपट प्रदर्शनाच्या रांगेत आहे त्याचे नाव मेजर असे आहे. त्यामुळे जुलैचा महिना हा साऊथ चित्रपटांसाठी महत्वाचा आहे. त्यांनीच बॉक्स ऑफिस बूक केले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. त्यातील काही चित्रपट हे हिंदीत डब केले जाणार आहे. जुलै नंतर ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरच्या महिन्यात पुन्हा काही साऊथचे मुव्ही प्रदर्शनाच्या रांगेत आहेत. यात विशेष बाब म्हणजे कुठली ना कुठली एक साऊथची फिल्म ही पूर्ण भारतभर प्रदर्शित होणार आहे. 13 ऑगस्टला पुष्पा प्रदर्शित होणार आहे. तर 9 सप्टेंबरला लायगरचा धमाका होणार आहे. मात्र सगळ्यात मोठी फाईट ही ऑक्टोबर मध्ये होणार आहे. 13 ऑक्टोबरला आरआरआर हा मेगा बजेट चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. अजय देवगणच्या मैदान या चित्रपटाला आरआरआर चा सामना करावा लागणार आहे. गंमतीची बाब म्हणजे आरआरआर मध्ये अजय देवगणचाही एक खास रोल आहे. दस-याच्या मुहूर्तावर हे दोन्ही चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. अजय देवगणनं मुंबईत मैदानच्या चित्रिकरणाला सुरुवातही केली आहे. एप्रिलच्या शेवटी त्याचे चित्रिकरण पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आरआरआर प्रदर्शित झाल्यानंतर दोन दिवसांनी मैदान प्रदर्शित होणार आहे. मुंबईच्या जवळ पवईमध्ये त्याचा भव्य सेट लावण्यात आला आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अमित रवींद्रनाथ शर्मा असून अजय देवगण बरोबर प्रियमणि, गजेंद्र राव आणि रुद्रनील घोष यांच्या प्रमुख भूमिका चित्रपटात आहेत.



