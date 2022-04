मृणाल दुसानिसने दिली गुड न्यूज, बाळाचा फोटो पोस्ट करत..

Mrunal dusanis : मालिका जगतातील काही गाजलेल्या मालिकांची नायिका अभिनेत्री मृणाल दुसानिस (mrunal dusanis) गेल्या काही दिवसांपासून मालिकांमध्ये दिसत नव्हती. ती समाज माध्यमांवरही फारशी सक्रिय नसते. पण मालिकांमध्ये तिचे नसणे प्रेक्षकांना तिची सातत्याने आठवण करून देत होते. मागे याविषयी बऱ्याचदा तिच्याकडे विचारणाही झाली. त्यावेळी ती गर्भवती असल्याचे सांगत तिने एक गोड (good news) बातमी दिली.



हेही वाचा: विशाखा सुभेदार हास्यजत्रेतून बाहेर, कारण सांगणारी भाऊक पोस्ट...

अखेर त्या नव्या पाहुण्याचे आगमन झाले आहे. यासंदर्भातील पोस्ट मृणालने शेअर करत २४ मार्च रोजी तिला मुलगी झाल्याचे जाहीर केले. या नव्या पाहुणीचा इवलासा हात हातात घेऊन मृणाल आणि तिच्या पतीने फोटो काढला आहे. हा फोटो समाज माध्यमांवर पोस्ट करून त्याला ‘बाबांची लहानगी मुलगी आणि आईचं संपूर्ण विश्व.. आमची चिमुकली परी’, असे कॅप्शन देण्यात आले आहे. ( Daddy’s little girl and mumma’s whole world ..!!! Our little princess has arrived..!!)



हेही वाचा: Oscars 2022 : कॉमेडियन्सला सर्वत्रच धोका, ख्रिसच्या 'कानाखाली'वर परेश रावल बोलले

मृणालने फेब्रुवारी महिन्यात इन्स्टाग्रामवर एक फोटो शेअर करत प्रेग्नंसीची माहिती चाहत्यांना दिली होती. तिने लहान बाळाचे कपडे आणि खेळणी यांचा फोटो देखील शेअर केला होता. ‘आम्ही आमच्या घरात येणाऱ्या नव्या पाहुण्याच्या आगमनासाठी सज्ज झालो आहोत.’, असे कॅप्शन तिने फोटोला दिले होते. 'आम्ही ठरवलंय की आता जास्त वेळ झोपायचं नाही. घरासाठी वेळ द्यायचा. घर स्वच्छ ठेवण्यावर भर द्यायचा. कारण भरपूर आनंद घेऊन चिमुकली पावलं आता घरभर फिरणार आहेत,' असंही ती या पोस्टमध्ये म्हणाली होती.



हेही वाचा: एप्रिल फूल आणि 'ती'चा होकार, केदार शिंदेंचा खास किस्सा..

विशेष म्हणजे मृणालने तिच्या मुलीचे नावही जाहीर केले आहे. 'नूरवी' असे या बाळाचे नाव आहे. तिच्या या फोटोवर अनेकांनी प्रतिक्रिया देऊन शुभेच्छा दिल्या आहेत. 'माझीया प्रियाला प्रित कळेना' या मालिकेतून मृणाल घराघरात पोहोचली. तर ‘हे मन बावरे’ या ही तिची प्रसूतीपूर्वीची शेवटची मालिका होती. मृणालने २०१६ मध्ये नीरज मोरेशी लग्न केले. नीरज हा सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे. लग्नानंतर ती अमेरिकेत वास्तव्यास होती. मग भारतात येऊन तिने पुन्हा चित्रीकरण सुरु केले.



‘माझिया प्रियाला प्रीत कळेना’, ‘तू तिथे मी’, ‘अस्सं सासर सुरेख बाई’ या मृणालच्या काही गाजलेल्या मालिका. ‘अस्सं सासर सुरेख बाई’ ही मालिका अर्ध्यातच सोडून तिने काही काळासाठी ब्रेक घेतला होता. त्यानंतर ती पुन्हा एकदा ‘हे मन बावरे’ मालिकेत झळकली आणि घराघरात पोहोचली. आता लवकरच ती मालिका विश्वात प्रवेश करून एखादी दर्जेदार मालिका पाहायला मिळेल अशी अशा प्रेक्षकांना लागली आहे.