Mukesh Udeshi: रितेश देशमुखच्या सिनेमाचे निर्माते मुकेश उदेशी यांचं निधन, मनोरंजन विश्वावर शोककळा

गेल्या काही दिवसांपासुन बॉलिवूडमधून दु:खद बातमी ऐकायला मिळत आहे. अशातच गो गोवा गॉन, द व्हिलनचे ज्येष्ठ निर्माते मुकेश उदेशी यांनी या जगाचा निरोप घेतला.

गो गोवा गॉन, एक विलिन, कलकत्ता मेल अशा लोकप्रिय सिनेमांचे ज्येष्ठ निर्माते मुकेश उदेशी यांचे काल रात्री ११ सप्टेंबर रोजी निधन झाले.

(mukesh udeshi passed away who produced riteish deshmukh film ek villain go goa gone)

मुकेश उदेशी हे लोकप्रिय चित्रपट निर्माते आहेत. त्यांना परदेशात चित्रपट निर्मिती आणि शुटींगचा ३७ वर्षांचा अनुभव आहे.

मुकेश यांनी गो गोवा गॉन, द व्हिलन आणि कलकत्ता मेलसह अनेक बॉलिवूड चित्रपटांची निर्मितीही केली आहे. मुकेशचे हे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर काही खास कमाई करू शकले नाहीत, मात्र प्रेक्षकांच्या हृदयात त्यांचे कायमचे स्थान झाले आहे.

निर्माते मुकेश उदेशी यांनी काल रात्री अखेरचा श्वास घेतल्याचे वृत्त समोर येत आहे. ही बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल होताच अनेक बडे सेलिब्रिटी मुकेश यांना अखेरची श्रद्धांजली वाहत आहेत. त्याचबरोबर चाहत्यांनीही मुकेश यांना अखेरचा निरोप दिला आहे. मुकेशच्या अशा जाण्याने सर्वांनाच दुःख झाले आहे.

सेलेब्सनी वाहिली श्रद्धांजली, चाहतेही झाले दु:खी

मुकेश यांच्या अंत्यसंस्काराबाबत अद्याप कोणतीही बातमी आलेली नाही. अंतिम संस्काराबाबत कुटुंबाकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

अशा परिस्थितीत दिवंगत निर्मात्याच्या अखेरच्या प्रवासाला कोण हजेरी लावते हे पाहणे बाकी आहे. मुकेश यांच्या निधनाने त्यांच्या कुटुंबीयांनाही धक्का बसला आहे. मुकेश उदेशी यांचे चित्रपट आज मनोरंजनाचे संपूर्ण पॅकेज आहेत, असं म्हटलं जातं. दर्जेदार सिनेमांची निर्माती करणारा माणुस काळाच्या पडद्याआड गेला म्हणुन सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.