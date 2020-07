महेश भट्ट यांच्या चौकशीत रिया चक्रवर्तीसोबतच्या संबंधांवर पोलिसांनी केली चौकशी

मुंबई- अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत च्या आत्महत्या प्रकरणात सोमवारी मुंबई पोलिसांनी सिनेनिर्माते आणि दिग्दर्शक महेश भट्ट यांची दोन ते तीन तास चौकशी केली. पोलिसांनी महेश भट्ट यांना सुशांतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीसोबत त्यांचे काय संबंध होते यावर प्रश्न उपस्थित केले. याव्यतिरिक्त महेश भट्ट यांना त्यांच्या सिनेमात सुशांतला कास्ट करणार होते का? याबाबतची देखील चौकशी केली. हे ही वाचा: बिग बींसाठी अज्ञाताने लिहिलं 'कोविडने तुमचा मृत्यु झाला पाहिजे', मग बिग बींनी असं दिलं उत्तर.. खरंतर महेश भट्ट यांच्या ऑफीसमध्ये काम करणारी त्यांची सहाय्यक सुहरिता दासने फेसबुकवर रियाशी संबंधित काही खुलासे केले होते. त्यात तिने सांगितलं होतं की, रिया सुशांतच्या बाबतीत महेश भट्ट यांच्याकडून सल्ले घ्यायची आणि भट्ट यांनी तिला सुशांतपासून दूर राहण्यासाठी सांगितलं होतं. महेश भट्ट सोमवारी सकाळी ११.३० वाजता बांद्रा ऐवजी सांताक्रुझ पोलीस स्टेशनला पोहोचले होते. या पोलिस स्टेशनमध्ये मुंबई झोन-९चे डिसीपी अभिषेक त्रिमुखे आणि इतर तीन पोलीस अधिका-यांनी त्यांची मोठी चौकशी केली आणि त्यांचा जबाब नोंदवून घेतला. यादरम्यान त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित आणि सिनेमाशी संबंधित प्रश्न विचारले गेले. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशांतसंबंधित केलेल्या या चौकशीत 'सडक २' सिनेमात सुशांतला कास्ट करण्याविषयी भट्ट यांनी सांगितलं की त्यांनी सुशांतला या सिनेमातील मुख्य भूमिकेसाठी कधीच ऑफर केली नव्हती उलट सुशांतलाच या सिनेमात काम करायचं होतं. भट्ट यांनी सांगितलं की त्यांची आणि सुशांतची केवळ तीनवेळाच भेट झाली होती. या प्रकरणात आत्तापर्यंत ३५ पेक्षा जास्त जणांचे जबाब नोंदवून झाले आहेत. लवकरंच करण जोहरची देखील चौकशी होणार आहे मात्र अजुनही त्याच्या आत्महत्येचं कारण समजू शकलेलं नाही. त्यामुळे सोशल मिडियासोबतंच अनेकजण सीबीआय तपासाचीच मागणी करत आहेत. mumbai police questions to mahesh bhatt about sushant singh rajput and rhea chakraborty

