राष्ट्रीय पुरस्कारांत 'चैत्या'नं दाखवली मराठी संस्कृती, बघा अशी!

नवी दिल्ली : प्रतिष्ठेच्या 66 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्या हस्ते आज प्रदान करण्यात आले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यावेळी उपस्थित होते. याप्रसंगी नाळ चित्रपटातील श्रीनिवास पोफळे यांने सर्वांना मराठमोळ्या संस्कृतीचे दर्शन घडविले.

सर्वोत्तम बालकलाकार म्हणून त्याला नाळ या चित्रपटासाठी गौरविण्यात आले. पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी जात असताना त्याने स्टेजवर पाय ठेवण्याआधी पायऱ्यांना नमस्कार केला तर पुरस्कार प्रदान करणाऱ्या उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्याही तो पाया पडला.

यावर्षीच्या पुरस्कारांमध्ये हिंदी चित्रपट अभिनेते विकी कौशल, आयुष्मान खुराना आणि दाक्षिणात्य अभिनेत्री किर्ती सुरेश हे सर्वोच्च पुरस्काराचे मानकरी ठरले. या पुरस्कारांमध्ये मराठी भाषेतील सर्वोत्तम चित्रपट म्हणून "भोंगा' चित्रपटाला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांना प्रतिष्ठेचा दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाला असला तरी ते आजारी असल्यामुळे कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाही. बच्चन यांना 29 डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते पुरस्कार दिला जाणार आहे. यावेळी राष्ट्रपतींनी सर्व पुरस्कार विजेत्यांसाठी चहापानाचे आयोजन केले आहे.

"हे पुरस्कार देताना मला आनंद होत आहे. यंदाच्या राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये पुरस्कार विजेते चित्रपट आणि कलाकारांनी समाजातील रूढी आणि परंपरांवर आघात केला आहे', असे उपराष्ट्रपती नायडू यावेळी म्हणाले.

