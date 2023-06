Nakshatra Medhekar: भूमिकेसाठी कायपण! 'दिल मलंगी' सिनेमासाठी मराठी अभिनेत्रीचा 'नो मेकअप लूक'

Nakshatra Medhekar News: भूमिकेसाठी कायपण! दिल मलंगी या सिनेमासाठी मराठी अभिनेत्रीचा 'नो मेकअप लूक'

आपल्या भूमिकेसाठी कलाकार वाट्टेल त्या गोष्टी करत असतात. अशा कलाकारांचं कौतुक करणं हे साहजिक आहे. अशाच एका मराठी अभिनेत्रीने मराठी सिनेमातील भूमिकेसाठी नो मेकअप लूक केलाय. हि अभिनेत्री म्हणजे नक्षत्रा मेढेकर.

नक्षत्रा आता दिल मलंगी या सिनेमातून हे धाडस करणार आहे. जाणून घेऊ या सिनेमाबद्दल आणि नक्षत्राच्या भूमिकेबद्दल.

(Nakshatra Medhekar Marathi actress' 'no makeup look' for the movie Dil Malangi)

एका विलक्षण कथा-कल्पनेवरील 'दिल मलंगी' या अक्शन फँटसी चित्रपटाची निर्मिती प्रसिद्ध उद्योजक रमाकांत गोविंद भोसले, सौ. दीपा रमाकांत भोसले आणि प्रमोद मुरकुटे यांच्या 'सदगुरु एंटरटेनमेंट',

दीपलक्ष्मी निर्मित' संस्थेद्वारे करण्यात येत असून त्यांची ही पहिलीच निर्मिती आहे. या अत्यंत आगळ्या वेगळ्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुनिल परब करीत आहे.

'दिल मलंगी' या महत्वाकांक्षी चित्रपटाचा मुहूर्त मुंबई, मढ येथील 'शनाया' या आलिशान ठिकाणी नुकताच करण्यात आला. या प्रसंगी चित्रपटातील प्रमुख कलाकार अभिनेता चिन्मय उद्गीरकर, अभिनेत्री नक्षत्रा मेढेकर, मीरा जोशी, संजीव सत्यविजय धुरी,

नारायण जाधव, विनम्र भाबल, निर्माते रमाकांत गोविंद भोसले, सौ. दीपा रमाकांत भोसले, प्रमोद मुरकुटे, दिग्दर्शक सुनिल परब यांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

काय असेल सिनेमाची कथा?

'दिल मलंगी' या अक्शन फँटसी चित्रपटाची कथा प्रखर बुद्धिमत्ता असलेल्या सरळमार्गी, स्वप्नाळू सतेज ढाणे पाटील या तरुणाभोवती गुंफण्यात आली आहे.

महाविद्यालयीन जीवनातच त्याचं खुल्लम खुल्ला प्रेम होतं...पण ज्या मुलीवर मनापासून प्रेम केलं ती निव्वळ आपला टाईमपास करतेय हे लक्षात आल्यावर 'प्रेम' ह्या संकल्पने वरचा त्याचा विश्वास उडतो... साहजिकच करिअरवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या उद्देशाने तो मुंबई गाठतो.

बुद्धिमत्ता आणि कष्टाच्या बळावर तो 'ग्लोबल ट्रान्स मिडिया' या जाहिरात एजन्सीचे सर्वेसर्वा हर्षवर्धन मराठे यांचे मन जिंकण्यात यशस्वी होतो. मात्र 'मुंबई नगरी'तल्या दैंनदिन धक्काधकीच्या प्रवासाला कंटाळून या शहराचा निरोप घेण्याचे ठरवितो.

ही गोष्ट हर्षवर्धन यांना खटकते, ते सतेजला आणखी एक संधी देतात. ऑफिसच्या आलिशान रेस्ट हाऊसमध्ये सतेजचा मुक्काम सुरु होतो आणि त्याच्या आयुष्याचे चक्र फिरू लागते... उत्कंठा शिगेला पोहोचविणारी ही फँटसी मनोरंजनाचं अनोखं सरप्राईज असणार आहे.

नक्षत्राचा नो मेकअप लूक

'दिल मलंगीं'च्या मुहूर्त प्रसंगी अभिनेता चिन्मय उद्गीरकर म्हणाला, "मी अनेक मालिकांमधून, चित्रपटातून काम केलंय... लव्हस्टोरी मधून काम केलंय पण 'दिल मलंगी' चित्रपटाच्या माध्यमातून जी प्रेमकथा दाखवण्यात येणार आहे ती माझ्या करिअरमधली पहिली हटके लव्हस्टोरी आहे.

अशक्य वाटावी अशी ही प्रेमकथा आहे." चित्रपटाची नायिका अभिनेत्री नक्षत्रा मेढेकर म्हणते, "मला मेकअप तसाही कमी करायला आवडतो. 'दिल मलंगी' या चित्रपटात माझी भूमिकाच अशी आहे की तिथं 'नो मेकअप लूक' हा सध्याचा ट्रेन्डिंग लूक मला करायला मिळणार आहे.

जे अगदी माझ्या मनासारखं पहिल्यांदाच घडतंय.'', तर अभिनेत्री मीरा जोशी म्हणाली, ''मी पहिल्यांदाच रोमान्स करताना दिसणार आहे.

यामुळे माझी पडद्यावरची इमेज नक्कीच ब्रेक होणार.." एकूणच सध्या दिल मलंगी सिनेमाचं शुटींग सुरु असुन लवकरच सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.