Namrata Shirodkar birthday: एका महेशला सोडलं.. आणि दूसरा महेशच भेटला.. नम्रताची भन्नाट लव्हस्टोरी

Namrata Shirodkar birthday: अभिनयाच्या दर्जेदार रसायन असूनही कित्येक अभिनेत्रींनी संसारासाठी आपल्या कलेला, आपल्याला व्यावसायिक अभिनयला मुरड घातल्याची उदाहरणं आपल्या समोर आहेत. आणि अशाच अभिनेत्रींमध्ये नाव घेतलं जातं ते नम्रता शिरोडकर हिचं.

मिस युनिव्हर्स स्पर्धेपासून ते अनेक दर्जेदार चित्रपट देणारी अभिनेत्री नम्रता सध्या दाक्षिणात्य अभिनेता महेश बाबू सोबत आपल्या संसारात रममाण आहे. त्यांची लव्ह स्टोरी सर्वांना ठाउकच आहे. पण त्याआधीही नम्रताच्या आयुष्यात एक महेश आला होता, त्याचीच ही गोष्ट..

(Namrata Shirodkar birthday her lovestory with mahesh babu and mahesh manjrekar)

नम्रताला खरी ओळख मिळाली ती दिग्दर्शक महेश मांजरेकर दिग्दर्शित वास्तव चित्रपटानं. त्यानंतर नम्रताने कधीच मागे वळून पाहिलं नाही. बॉलिवूडमध्ये थोड्या कालावधीसाठी का होईना पण प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य केलं.

पुढे ती दाक्षिणात्य चित्रपटात उतरली आणि तिच्या आयुष्यात महेश बाबू आला. दोघांचही प्रेम जुळलं पण महेश ने मनोरंजन क्षेत्रातून बाहेर पडण्याची अट तिच्यापुढे घातली आणि तिचं आयुष्य बदलून गेलं. कारण प्रेमासाठी तिने ती अट मान्य केली आणि लग्न केलं. आज त्यांचा सुखाचा संसार आणि दोन मुलं आहेत.

'वास्तव'ने तिला ओळख दिली तसंच खूप प्रेमही दिलं आणि त्याच दरम्यान तिच्या आयुष्यात एक खास व्यक्ती आली. त्या व्यक्तीचं नाव म्हणजे महेश मांजरेकर. हा पिक्चर हीट झाल्याने नम्रता आणि महेश यांच्या जवळीक वाढल्याचे दिसत होते. शिवाय त्यांच्या अफेअरच्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या. पुढे ही नातं फार काळ टिकलं नाही. शिवाय महेश मांजरेकर आधीच विवाहित असल्याने नम्रताने काढता पाय घेतला.

‘वास्तव’नंतर नम्रताने ‘वामसी’ हा तेलगू सिनेमा केला ज्यामध्ये नम्रतासोबत हिरो म्हणून महेशबाबू होता. पहिल्याच नजरेत महेशबाबू स्वत:पेक्षा चार वर्षांनी मोठ्या नम्रताच्या प्रेमात पडला आणि नम्रताही त्याची दिवानी झाली आणि 2005 मध्ये दोघांनीही लग्न केलं. सध्या ते हैदराबाद मध्ये राहत आहेत.