नर्गिससोबतच्या पहिल्याच भेटीत सुनील दत्त यांची झालेली बोलती बंद, अशी होती लव्हस्टोरी

मुंबई- अभिनेत्री नर्गिसच्या सौंदर्याचे आणि तिच्या अभिनयाचे कित्येक चाहते आहेत. पडद्यावर नर्गिसचं सौंदर्य खुलुन दिसायचं तर तिच्या अभिनयात देखील जिवंतपणा जाणवायचा. नर्गिस त्याकाळची सुपरस्टार होती. १ जुन १९२९ ला नर्गिसचा जन्म झाला होता. मात्र वयाच्या ५१ वर्षीत कॅन्सरच्या आजारामुळे तिचं निधन झालं. बॉलीवूडच्या चर्चेत राहिलेल्या लव्हस्टोरींपैकींच नर्गिसची लव्हस्टोरी होती. राज कपूर यांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेल्या नर्गिसने सुनिल दत्त यांच्यासोबत नंतर लग्न केलं. नर्गिस आणि सुनील दत्त या जोडीचं नाव बॉलीवूडच्या प्रसिद्ध जोड्यांपैकी एक. कशी झाली या दोघांची भेट जाणून घ्याहे बर्थडे स्पेशल: स्वतःच्या विद्यार्थीनीवर आर.माधवन झालेला फिदा.. अशी आहे मॅडीची मजेदार लव्हस्टोरी सुनील दत्त सीलोन रेडिओमध्ये रेडिओ जॉकी म्हणून त्यावेळी कार्यरत होते. यादरम्यानंच त्यांची भेट सुपरस्टार नर्गिससोबत झाली. त्यावेळची मोठी अभिनेत्री असलेल्या नर्गिसची सुनील दत्त यांना मुलाखत घ्यायची होती. तिची मुलाखती घेण्यासाठी ते वेळेत स्टुडिओमध्ये पोहोचले. मात्र मुलाखती दरम्यान ते एवढे घाबरले होते की ते काहीच बोलू शकले नाहीत. त्यांना विश्वासंच बसत नव्हता की एवढी मोठी अभिनेत्री त्यांच्यासमोर बसली आहे. दोघंही दुस-यांना 'दो बीघा जमीन'च्या सेटवर भेटले. त्यानंतर महबुब खान यांच्या 'मदर इंडिया' या सिनेमात सुनील दत्त यांना नर्गिसच्या मुलाचा भूमिका मिळाली होती. हा सिनेमा सुपरहिट ठरला आणि त्यांनी लव्हस्टोरी देखील. याच सेटवर सुनिल दत्त यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करत नर्गिसचे प्राण वाचवले होते. परंतु त्यावेळी नर्गिस राज कपूर यांच्या प्रेमात आकंठ बुडालेली होती. मात्र राज आधीच विवाहीत असल्याने ते नर्गिससोबत लग्न करु शकत नव्हते. ९ वर्षांच्या एवढ्या मोठ्या रिलेशनशिपनंतर नर्गिसला कळून चुकलं होतं की राज तिच्याकडे लक्ष देत नाहीयेत. यासोबतंच ते त्यांचं लग्न तोडून त्यांच्या वडिलांविरोधात जाऊ शकत नव्हते. आणि म्हणूनंच नर्गिसने राज यांच्यासोबतचे तिचे संबंध तोडले. दुसरीकडे सुनिल दत्त नर्गिसच्या प्रेमात होते. एकेदिवशी त्यांना राहावलं नाही आणि त्यांनी तिला लग्नाची मागणी घातली. नर्गिसनेही त्यांना होकार दिला आणि दोघांनी गुपचुप १९५८ मध्ये लग्न केलं. लग्नाच्या १ वर्षानंतर १९५९ मध्ये दोघांनी लोकांना अधिकृतरित्या लग्नाची बातमी दिली. नर्गिसला कॅन्सर होता. तिच्या संपूर्ण शरिरात तिला वेदना व्हायच्या. डॉक्टरांनी सुनिल दत्त यांना नर्गिसचं लाईफ सपोर्ट सिस्टीम काढण्याचा सल्ला दिला होता मात्र सुनिल दत्त यांनी तसं केलं नाही ते शेवटपर्यंत तिच्यासोबत होते. मात्र ३ मे रोजी नर्गिसने जगाचा निरोप घेतला. त्यानंतर सुनील दत्त यांचं आयुष्यंच बदललं. nargis dutt birth anniversary here are sunil dutt and her love story

