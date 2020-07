बर्थ डे स्पेशल: जास्त वय असूनही नसीरुद्दीन शहा यांनी बोल्ड सीनसाठी कधीच दिला नाही नकार...

मुंबई- बॉलीवूडचे दिग्गज अभिनेते नसीरुद्दीन शाह यांच्या आज ७० वा वाढदिवस. नसीरुद्दीन शहा सिनसृष्टीतील तो हिरा आहेत ज्याची चमक दिवसेंदिवस वाढतंच जाते. थिएटर पासून ते फिल्म इंडस्ट्रीपर्यंत नसीरुद्दीन शाह यांचा हा प्रवास अफलातून आहे. नसीर यांनी त्यांच्या फिल्मी करिअरची सुरुवात १९७५ मधील 'निशांत' पासून केली. या सिनेमात त्यांची भूमिका अगदी लहान होती. मात्र त्याच भूमिकेने त्यांना प्रसिद्धी दिली. नसीरुद्दीन शाह यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या या प्रवासातील काही मनोरंजक किस्से आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. हे ही वाचा: सुशांतच्या आत्महत्येवर आधारित 'सुसाईड ऑर मर्डर' सिनेमाचा फर्स्ट लूक रिलीज, सप्टेंबरमध्ये सुरु होणार शूटींग.. बॉलीवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते नसीरुद्दीन शाह उत्तर प्रदेशातील बाराबंकीचे राहणारे आहेत. त्यांचे वडिल आर्मी ऑफीसर तर आई गृहिणी होती. नसीर यांनी वयाच्या १८ वर्षी राज कपूर आणि हेमा मालिनी यांच्या 'सपनों के सौदागर' या सिनेमात काम केलं असं म्हटलं जातं. मात्र एडिटिंगमध्ये त्यांचा सीन उडवण्यात आला. अभिनेते नसीर आणि पंकज कपूर ख-या आयुष्यात एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. रत्ना पाठक आणि सुप्रिया पाठक या एकमेकींच्या सख्ख्या बहिणी आहेत. रत्ना यांचं लग्न नसीरुद्दी शहा यांच्याशी तर सुप्रिया यांच लग्न पंकज यांच्याशी झालं आहे. पंकज आणि नसीरुद्दीनशाह यांनी आत्तापर्यंत १० सिनेमांमध्ये एकमेकांसोबत काम केलं आहे. रत्ना पाठक आणि नसीर यांची भेट थिएटरमध्ये एका नाटका दरम्यान झाली. दोघांना सिनेमाविषयी असलेलं प्रेम एकमेकांच्या प्रेमात पडण्याला कारणीभूत ठरलं. त्यानंतर १९८२ मध्ये दोघांनी लग्न केलं. रत्ना पाठक या नसीर यांच्या दुस-या पत्नी आहेत. नसीर यांनी वय जास्त असून देखील सिनेमांमध्ये बोल्ड सीन देण्यास कधीही नकार दिला नाही. 'डर्टी पिक्चर', 'सात खून माफ', 'बेगम जान' आणि 'डेढ इश्किया' या सिनेमांतही त्यांनी लव मेकिंग सीन दिले आहेत. मात्र तुम्हाला हे माहित आहे की नसीर यांनी पाकिस्तानी सिनेमांमध्येही काम केलं आहे? होय. त्यांचा पहिला पाकिस्तानी सिनेमा 'खुदा के लिए' हा होता. या सिनेमात नसीर यांनी कॅमिओ केला होता. नसीरुद्दीन शाह राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्मफेअर पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण पुरस्कार विजेते आहेत. नसीरुद्दीन यांनी बॉलीवूडमध्ये १९८० मधील 'हम पांच' सिनेमातून ख-या अर्थाने काम करायला सुरुवात केली. naseeruddin shah birthday know some unknown facts about actor and his personal life



