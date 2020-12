'वॉरिअर आजी'च्या मदतीसाठी गायिका नेहा कक्कर आली धावून

मुंबई- बॉलीवूडची प्रसिद्ध गायिका नेहा कक्कर गेल्या काही दिवसांपासून कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत आहे. नेहा कक्करचं नुकतंच ख्याल रखा कर हे गाणं रिलीज झालं आहे ज्यामध्ये ती पती रोहप्रीत सिंहसोबत दिसून आलीये. नेहा याआधी तिच्या प्रेग्नंसीमुळे चर्चेत आली होती. मात्र त्यानंतर हे स्पष्ट झालं की तिच्या या गाण्यासाठी केलेला हा एक पब्लिसिटी स्टंट होता. तिचा हा स्टंट पाहुन सोशल मिडियावर तिला मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल देखील केलं गेलं. मात्र आता नेहा पुन्हा एकदा चर्चेत आलीये ती तिच्या दानशूरपणामुळे. नेहाने पुण्यातील रस्त्यावर लाठी काठी खेळणा-या शांताबाई पवार उर्फ वॉरिअर आजी यांना मदत केली आहे. हे ही वाचा: बॉलीवूडमधील 'या' प्रसिद्ध अभिनेत्रीने शेअर केला दारूमुक्त होण्याचा अनुभव गायिका नेहा कक्करने वॉरिअर आज्जीला मदत म्हणून एक लाख रुपयांची रक्कम दिली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान वॉरिअर आजींचा पुण्यातील रस्त्यांवर लाठीकाठी खेळ दाखवतानाचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. हा व्हिडिओ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला की त्या एका रात्रीत स्टार बनल्या, वॉरिअर आजी या नावाने ओळखल्या जाणा-या शांताबाई पवार यांनी सांगितलं की जेव्हा त्या ८ वर्षांच्या होत्या तेव्हापासून त्या या लाठीकाठीचा खेळ खेळत आल्या आहेत. इतकंच नाही तर वॉरिअर आजींनी हे देखील सांगितलं की त्या १० अनाथ मुलींची देखभाल करत आहेत. मात्र आता शांताबाई यांच वय जास्त झाल्याने त्यांना हा खेळ करण्यास अडचणी येत आहेत. नुकतीच या आजींनी 'इंडियन आयडल' या प्रसिद्ध टीव्ही शोमध्ये हजेरी लावली होती. तिथे त्यांनी त्यांचा हा प्रवास शेअर केला. यादरम्यान या शोची परिक्षक असलेली गायिका नेहा कक्कर या आजींपासून प्रेरित झाली आणि नेहाने त्यांना मदत म्हणून एक लाख रुपये देत असल्याची घोषणा केली. 'वॉरिअर आजी' यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सगळ्यात पहिले अभिनेता सोनू सूदने दखल घेतली होती. त्यानंतर सोनूने काही महिलांना त्यांचं हे लाठीकाठीचं प्रेशिक्षण देण्याची विनंती केली होती. neha kakkar helps warrior aaji aka shantabai pawar gives 1 lakh to her

