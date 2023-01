'धर्मवीर' नंतर आता 'बाळासाहेबांचा राज', २३ जानेवारीला मुंबईत शुभारंभ

स्व. आनंद दिघे यांच्या आयुष्यावर आधारित 'धर्मवीर' सिनेमा सुपरहिट झाला. आता मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या आयुष्यावरील कलाकृती प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. 'बाळासाहेबांचा राज' हे नाटक रंगभूमीवर येणार आहे. या दोन अंकी नाटकाचा शुभारंभ हिंदूहृदयसम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती निमित्त सोमवार दिनांक 23 जानेवारीला होणार आहे. मुंबईतील रवींद्र नाट्यमंदिरात दुपारी ४.३० वाजता या नाटकाचा शुभारंभाचा प्रयोग रंगणार आहे.

(new marathi natak based on the life of raj thackeray starts in mumbai)

