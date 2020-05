बच्चे कंपनीसाठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नवीन खजिना

मुंबई : जगभरात कोरोना विषाणूने कहर केला आहे. कोरोनामुळे हजारो लोकांना मृत्यूचा सामना करावा लागला आहे. कोरोना विषाणूंची भीती निर्माण झाल्यासोबतच कोरोना विषाणूमुळे जनजीवन देखील विस्कळीत झाले आहे. कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव थांबवण्यासाठी भारतात लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. सोशल डिस्टन्सिंग आणि लॉकडाऊनसारख्या उपायांमुळे या विषाणूवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे. कोरोना विषाणूमुळे प्रवासासेवा, ऑफिसेस यांच्यासोबतच शाळा, कॉलेजेस, क्लासेस पूर्णपणे बंद झाले आहेत. हे ही वाचा - अभिनेता सुनिल शेट्टीच्या मुलांनी केले असे कौतुकास्पद काम, सोशल मीडियावरही होतेय चर्चा लॉकडाऊनमुळे सगळे घरातच वेळ घालवत आहेत. जवळपास दिड महिना घरातच अडकल्याने सर्वच जण कंटाळले आहेत. अशातच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांच्या मनोरंजनाचे साधन ठरत आहे. इतरांप्रमाणे लॉकडाऊनमुळे लहान मुलं देखील घरातच बंधिस्थ आहेत. त्यामुळे मुले टीव्ही आणि मोबाईलकडे वळली आहेत. आता मोठ्यांप्रमाणे लहान मुलांच्या मनोरंजनासाठी देखील ओटीटी प्लॅटफॉर्म पुढे आले आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स बच्चे कंपनीसाठी नवीन खजिना घेऊन आले आहेत. 'नेटफ्लिक्स', ' वूट', ' झी 5', 'अमेझॉन प्राईम' आदी प्लॅटफॉर्म्संची लॉकडाऊनच्या काळात मागणी वाढली आहे. हे ओटीटी प्लॅटफॉर्म लहान मुलांसाठी वेगळे शो लॉंच करत आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आता फक्त मोठ्यांसाठीच राहिलेले नाहीत. ते आता लहान मुलांसाठी देखील उपलब्ध झाले आहेत. लहान मुलांसाठी तयार केले जाणारे डिजीटल व्हिडिओजचे मार्केट दरवर्षी वाढत चालले आहेत. याच कारणाने ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स लहान मुलांच्या मनोरंजनासाठी वेगळे प्लॅटफॉर्म्स लॉन्च करत आहेत. 'वूट'ने काही महिन्यांपूर्वीच 'वूट किड्स' हा लहान मुलांसाठी ऍप सुरू केला आहे. लॉकडाऊन दरम्यान या ऍपच्या डाऊनलोडींगमध्ये 2.5 टक्क्याने वाढ झाली आहे. अॅपचे सबस्क्रिप्शन देखील वाढले आहे. याशिवाय मोबाईल आणि टिव्हिवर हा अॅप वापरण्याचे प्रमाण 90 टक्के झाले आहे. 'वूट किड्स'वर लहान मुलांसाठी 20 हजारपेक्षा जास्त व्हिडिओज, ई-बूक्स, गोष्टी आणि क्विज सारखे प्रकार उपलब्ध आहेत. 'अमेझॉन प्राईम' या ओटीटी प्लॅटफॉर्मने लॉकडाऊनदरम्यान लहान मुलांसाठी विनामुल्य कॉन्टेंट दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. या अॅपचे सबस्क्रिप्शन न करता लहान मुलं यावर व्हिडिओ पाहू शकतात. याचबरोबर जगभरात प्रसिद्ध असलेले 'नेटफ्लिक्स'ने देखील लहान मुलांसाठी पिन-प्रोटेक्ट फिचर सुरू केले आहे. जेणेकरून लहान मुलं या अॅपवरील सेन्सॉर चित्रपट पाहू शकणार नाहीत. लहान मुलांसाठी सुरक्षित असा हा फिचर त्यांच्या पालकांसाठी देखील फारदेशीर आहे. 'वूट' प्रमाणे 'झी5' ने देखील लहान मुलांसाठी 'झी5 किड्स' अॅप सुरू केला आहे. लहान मुलांसाठी त्यांनी खास ऑफर दिली आहे. त्यांनी लहान मुलांसाठी चार हजार पेक्षा तास मनोरंजन कॉन्टेंट उपलब्ध करून दिले आहेत आणि हे विनामूल्य आहेत. लहान मुलं आता या ओटीटी प्लॅटफॉर्ममुळे घरी राहून कंटाळणार नाहीत आणि यामुळे त्यांचे पूरेपूर मनोरंजन देखील होणार आहे. new shows for childrens on ott platform

