Jim Brown passed away: एनएफएल लीजेंड आणि अभिनेते जिम ब्राउन यांचे निधन..

Jim Brown passed away: हॉलीवुड मधून एक दुःखद वार्ता समोर आली आहे. 'एनएफएल' हॉल ऑफ फेम (नॅशनल फुटबॉल लीग) म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेते जिम ब्राउन यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 87 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

'द डर्टी डजन', 'आय स्पाय', 'ड्राफ्ट डे', 'मार्स अटैक!', 'ए-टीम' अशा अनेक बड्या चित्रपटात त्यांनी महत्वपूर्ण भूमिका साकरल्या होत्या. गुरुवारी रात्री लॉस एंजिल्स येथे त्यांचे निधन झाले. ते केवळ अभिनेतेच नव्हते तर सामाजिक कार्यातही त्यांचा मोठा सहभाग होता.

(NFL legend and activist Jim Brown has passed away died at the age 87)

त्यांच्या निधनानंतर पत्नी मोनिक ब्राउन यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेयर करत याबाबतची माहिती दिली. अद्याप त्यांच्या निधनाने कारण समोर आलेले नाही, परंतु त्यांच्या जाण्याने संपूर्ण हॉलीवुड इंडस्ट्रीने हळहळ व्यक्त केली आहे.

'जिम ब्राउन यांचे निधन झाले आहे' अशी पोस्ट त्यांच्या पत्नीने शेयर केली आहे. त्यानंतर अनेकांनी आपल्या भावना व्यक्त करत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. ब्राउन हे आतापर्यंतच्या सर्वात महान फुटबॉल पटूंपैकी एक मानले गेले. 1964 मध्ये त्यांनी रिचर्ड बून यांच्या दिग्दर्शनाखाली 'रियो कोंचोस' या चित्रपटातून हॉलीवुडमध्ये प्रवेश केला.

'एनएफएल' मधून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी 1967 मध्ये बिल कॉस्बी आणि रॉबर्ट कल्प यांच्या 'आय स्पाय' या एक्शन सीरीजमध्ये महत्वाची भूमिका बजावली होती. 1969 मध्ये आलेल्या 'वेस्टर्न 100 राइफल्स' या चित्रपटात त्यांनी अभिनेत्री रिक्वेल वेल्च यांच्या सोबत एक इंटिमेट सीन दिला होता, जो प्रचंड गाजला. कारण असा सीन करणारे ते पाहिले कृष्णवर्णीय अभिनेते होते.

त्यानंतर त्यांनी अनेक सिनेमे केले,.टीव्ही शो केले, अनेक कार्यक्रमांना ते परीक्षक म्हणून जा होते. तर 2014 मध्ये जिम ब्राउन 'ड्राफ्ट डे' या चित्रपटात झळकले होते.