निशिकांत कामत व्हेंटिलेटरवर.. निधनाच्या बातमीवर रितेशचं ट्विट, 'ते अजुनही जिवंत आहेत..'

मुंबई- 'दृश्यम', 'मदारी', 'मुंबई मेरी जान', 'लय भारी' सारख्या अनेक उत्तम सिनेमांचं दिग्दर्शन करणारे मराठमोळे दिग्दर्शक निशिकांत कामत यांच्या निधनाची बातमी सोशल मिडियावर व्हायरल होत होती. मात्र रितेश देशमुखने निशिकांत कामत अजून व्हेंटिलेटरवर असून जिवंत असल्याचं सांगितलं आहे.

अभिनेता रितेश देशमुखने ट्विटरवर निशिकांत कामत यांच्या निधनाच्या वृत्तावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्याने म्हटलंय, 'निशिकांत कामत अजुनही व्हेंटिलेटवर आहेत. ते जिवंत आहेत आणि अजुनही लढा देत आहेत. त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा.'

Nishikant kamat is on ventilator support. He is still alive & fighting. Let’s pray for him.

