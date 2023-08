Nora Fatehi : 'लोकांना माझी श्रीमंती दिसते, सौंदर्य भावतं पण मी...' नोराची दर्दभरी कहाणी माहितीये?

By

Nora Fatehi opens up about starting from : बॉलीवूडमध्ये नोरा आली आणि बॉलीवूडचा चेहराच बदलून गेला. वेगळ्या डान्स पर्वाला सुरुवात झाली. बॉलीवूडची प्रसिद्ध आयटम गर्ल म्हणून नोराचे नाव घेतलं जाऊ लागले. केवळ भारतातच नाहीतर जगभरामध्ये नोराच्या डान्सचे शो होऊ लागले. काही दिवसांपूर्वी तिची वर्ल्ड टूर झाली. त्याला चाहत्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता.

नोराचा सोशल मीडियावर चाहतावर्ग मोठा आहे. तिला इंस्टावर फॉलो करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. नोराच्या वेगवेगळ्या लूक्सवर चाहते फिदा होतात. त्या फोटोंवर दिलखुलासपणे व्यक्तही होतात. सध्या नोरा टीव्ही मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अशा रियॅलिटी शो मध्ये परिक्षकाच्या भूमिकेत आहे. याशिवाय आगामी काळात ती बॉलीवूडच्या मोठ्या प्रोजेक्टमध्ये दिसणार आहे.

नोरा ही वेगवेगळ्या कारणांमुळे ट्रोलही होताना दिसते. सुकेश चंद्रशेखरनं केलेल्या हजारो कोटींच्या घोटाळ्यात नोराचं नाव आल्यानं तिची डोकेदुखी वाढली आहे. तिला पटियाला कोर्टानं हजर राहण्याचे आदेशही दिले होते. यासगळ्यात नोरावर सोशल मीडियातून तीव्र शब्दांत नेटकऱ्यांनी टीका केली. त्यामुळे व्यथीत झालेल्या नोरानं एका मुलाखतीतून टीका करणाऱ्यांना चांगलेच सुनावले आहे.

बॉलीवूडमध्ये गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून सतत सेलिब्रेटी म्हणून मिरवणाऱ्या नोरानं सांगितले की, चाहत्यांना माझे सेलिब्रेटीपद दिसते. माझी श्रीमंती दिसते, माझ्या सौंदर्यावर ते भाळतात पण नोरा कोण होती, ती कुठून आली याविषयी त्यांना काहीही माहिती नाही. नोरा कोणत्या गल्लीबोळात राहायला होती हे त्यांना ठाऊक नाही. नोरानं खूप संघर्ष केला आहे. सुरुवातीपासून माझा प्रवास खूपच कष्टाचा राहिला आहे.

नेटकऱ्यांना काहीही माहिती नसताना कोणत्याही गोष्टींवरुन टीका करतात तेव्हा वाईट वाटते. पण मला माझ्या प्रवासाचा अभिमान आहे. आतापर्यतच्या प्रवासात खूप काही पाहिले आहे.त्यातून शिकत गेले आहे. त्यामुळे आता थोडेफार यश मिळाल्याचे नोरा सांगते. यशस्वी होण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. ती करत गेले. त्यामुळे लोकं जे काही बोलतात त्याकडे आपण फारसं लक्ष देत नाही. असेही नोरानं यावेळी सांगितले.

मी अॅक्टिंग केली. मी डान्स केला आणि आता जज म्हणूनही तुमच्यासमोर आहे. अशा वेगवेगळ्या भूमिकेतील त्या प्रवासानं सगळं काही सहजासहजी मिळालेलं नाही. पण मला कुठे जायचं होतं हे माहिती असल्यानं मी फोकस होते. मी आतापर्यत जगातल्या सर्वात मोठ्या मंचावर परफॉर्मन्सही केला आहे. यापेक्षा मोठा आनंद कोणताही नाही. असेही नोरानं म्हटले आहे.